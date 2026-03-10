Seguirá preso el hombre que intentó quemar vivas a su hermana y a su sobrina en Neuquén. Foto: Cecilia Maletti

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén logró hoy una nueva prórroga en la detención de Juan Gabriel Lambrecht, el hombre que intentó asesinar a dos familiares rociándolas con combustible y prendiéndoles fuego. Por pedido del fiscal Andrés Azar y el asistente letrado Maximiliano Jávega, el imputado permanecerá tras las rejas bajo prisión preventiva por otros dos meses.



El juez de garantías Juan Kees avaló el pedido de la fiscalía ante el evidente peligro de fuga, considerando que Lambrecht ya cuenta con una condena firme de 5 años y 3 meses de prisión por el delito de doble tentativa de homicidio.

Un ataque motivado por disputas familiares y una herencia

El brutal episodio ocurrió el 28 de agosto de 2024 en una vivienda del barrio Islas Malvinas donde el agresor convivía —división mediante— con su hermana y su sobrina. Lo que comenzó como una discusión trivial por el lavado de un auto en la vereda, escaló rápidamente hacia una tragedia planificada.

Según el legajo judicial, Lambrecht primero atacó con un sacacorchos a la pareja de su sobrina. Acto seguido, ingresó a su sector de la casa y salió con un balde cargado de combustible. Sin mediar palabra, roció a ambas mujeres y les prendió fuego de forma inmediata.

«Las víctimas lograron salvar sus vidas gracias a la rápida intervención de terceros», detallaron fuentes judiciales.

Aunque la hermana del condenado falleció tiempo después del ataque, se aclaró que su deceso fue producto de una enfermedad preexistente y no de las quemaduras sufridas.



La interna por la propiedad: ¿Codicia o impulso?

Durante el juicio, uno de los puntos más debatidos fue el móvil del ataque. La fiscalía sostuvo que Lambrecht actuó impulsado por la codicia, intentando eliminar a sus familiares para quedarse con la titularidad total del inmueble en el marco de una disputa sucesoria que databa del año 2017.

Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Richard Trincheri, Florencia Martini y Juan Pablo Encina aplicó el beneficio de la duda respecto a este agravante. El juez Trincheri señaló que, si bien las disputas por la casa eran reales, no se pudo probar con certeza que el ataque de ese día tuviera como fin único la herencia, especialmente habiendo convivido años en el mismo terreno.



Situación procesal: a la espera del recurso extraordinario

A pesar de la reducción de la pena original (que pasó de 5 años y 6 meses a los actuales 5 años y 3 meses por decisión de un Tribunal de Impugnación), Lambrecht no recuperará la libertad por el momento.

La justicia neuquina consideró fundamental mantener la medida cautelar mientras se resuelve un recurso extraordinario pendiente. Con esta decisión, se busca garantizar que el condenado cumpla la totalidad de su pena de manera efectiva, evitando cualquier intento de evadir la acción de la justicia tras la gravedad de los hechos cometidos.