Sin pruebas: la Justicia absolvió al empresario amigo de Liam Payne y cerró la pista clave de la causa

Un giro judicial decisivo cambió el rumbo de la causa que investiga la trágica muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction que murió en octubre de 2024 tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio porteño de Palermo. La Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación confirmó el sobreseimiento definitivo del empresario argentino Rogelio Luis Nores, amigo cercano del músico, desvinculándolo por completo de la investigación.

Nores se encontraba imputado por el delito de suministro y/o facilitación de estupefacientes. Sin embargo, en un fallo de 15 páginas, los jueces determinaron rechazar el recurso del Ministerio Público Fiscal y ratificar que no existen elementos probatorios que sostengan que el empresario le haya facilitado cocaína al artista antes de su muerte.

Los chats no alcanzaron: los argumentos del fallo

La defensa del empresario, encabezada por el abogado Rafael Cúneo Libarona, logró demostrar que las pericias telefónicas y el material tecnológico recolectado no vinculaban a Nores con el circuito de provisión de sustancias.

El documento judicial detalla los aspectos clave de la resolución:

Falta de nexo causal: la Justicia remarcó que no se acreditó ningún aporte o nexo entre las acciones de Nores y los verdaderos proveedores de la droga.

la Justicia remarcó que no se acreditó ningún aporte o nexo entre las acciones de Nores y los verdaderos proveedores de la droga. Terceros ajenos: se determinó que las únicas entregas de estupefacientes probadas en el expediente fueron realizadas por terceros con acceso directo al hotel y totalmente ajenos al entorno del empresario.

se determinó que las únicas entregas de estupefacientes probadas en el expediente fueron realizadas por terceros con acceso directo al hotel y totalmente ajenos al entorno del empresario. Desestimación de la omisión: si bien la fiscalía le atribuía haber facilitado la droga «por acción u omisión» entre el 13 y el 16 de octubre de 2024, la Cámara concluyó que la acusación no encontraba asidero en el cúmulo de pruebas reunidas.

Quiénes son los dos únicos imputados que van a juicio por la muerte de Liam Payne

Con la desvinculación definitiva de Nores, la causa concentrará todo su peso sobre los dos hombres señalados como los entregadores materiales de la sustancia que consumió el cantante británico horas antes del desenlace fatal.

Los imputados que deberán enfrentar el juicio oral por el delito de suministro de estupefacientes son:

Brian Nahuel Paiz: Acusado de proveer la sustancia en los días previos. Ezequiel David Pereyra: Empleado con acceso directo al hotel de Palermo.

A la espera del inicio del debate oral, el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°15 otorgó la excarcelación de ambos acusados, quienes se encontraban cumpliendo prisión domiciliaria. De esta manera, el proceso judicial entra en su etapa final para determinar las responsabilidades penales de las últimas personas que tuvieron contacto con el músico.