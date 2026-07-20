«Bancar en las buenas y en las malas»: la íntima trastienda de las parejas de la Selección tras la final del Mundial 2026

El pitazo final en el MetLife Stadium dejó un tendal de dolor y tristeza en los hinchas que soñaban con el bicampeonato. Sin embargo, en medio del dolor del vestuario argentino, las parejas de las figuras de la Selección asumieron el rol de contención afectiva y volcaron en sus redes sociales sentidos mensajes para sanar las heridas tras la caída ante España.

Con postales familiares, videos desde las tribunas de Nueva Jersey y reflexiones dedicadas al esfuerzo desplegado durante el torneo, la intimidad del plantel quedó al descubierto a través del apoyo incondicional de sus familias.

«Dejaste la vida»: los sentidos mensajes a los protagonistas

Las redes sociales se transformaron en un catálogo de orgullo y emoción. Una a una, las compañeras de los futbolistas hicieron público su respaldo:

Valentina Cervantes (esposa de Enzo Fernández): Eligió enfocar el lado humano y la herencia emocional. Publicó una foto de sus dos hijos en la tribuna con la camiseta albiceleste y escribió: “Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amás».

Agustina Gandolfo (pareja de Lautaro Martínez): Mostró desde su ubicación en el estadio el momento exacto de la premiación y resumió el sentimiento en dos palabras: “Qué orgullo”.

Caro Calvagni (esposa de Nicolás Tagliafico): Le dedicó una carta directa al defensor tras recibir la medalla: “Dejaste la vida, el corazón y todo por esa camiseta. Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos”.

Muri López Benítez (pareja de Lisandro Martínez): Transmitió el dolor que se vivió puertas adentro: “Se me parte el corazón de imaginar la tristeza que sentís en este momento, pero hiciste un Mundial del carajo y nos llenaste de orgullo. Acá estamos, como siempre, bancándote en todas”.

El llanto por Messi y el apoyo a las jóvenes promesas

El impacto emocional por las lágrimas de Lionel Messi también se replicó en los posteos de la intimidad del grupo. Yaz Jaureguy, pareja de Valentín «Colo» Barco, reposteó la imagen oficial del capitán con la medalla de subcampeón y la frase “Tus lágrimas son las nuestras, Capitán”, agregando por su cuenta: “Vamos capitán, gracias por ser argentino. El mejor del mundo para siempre”.

Además, la influencer compartió una foto del juvenil y agradeció la entrega colectiva: “Gracias a todos por dejar todo y más, no se les puede pedir más nada. Gracias mi amor por dejarnos acompañarte en este camino”.

En la misma línea, Rocío Espósito, pareja del arquero Gerónimo Rulli, mostró la fe del grupo desde la tribuna: “Orgullosos de vos, siempre. De tu entrega, de tu esfuerzo y de todo este camino. Vamos Argentina carajo”.

A pesar del trágico desenlace deportivo ante España, los mensajes ratificaron el clima de «familia» que construyó el ciclo de Lionel Scaloni y que sirvió de sostén en la derrota más dura de los últimos cuatro años.