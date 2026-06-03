Sin relato: los imputados, vinculados a Claudio Chiqui Tapia en la causa Sur Finanzas se negaron a declarar

Los accionistas vinculados a la financiera Sur Finanzas se negaron a declarar durante las indagatorias llevadas adelante en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. La decisión fue tomada en el marco de una causa que mantiene bajo la lupa a empresarios y allegados a la actividad dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La empresa financiera es investigada por presuntas maniobras de lavado de activos y operaciones irregulares relacionadas con el fútbol argentino

Causa Sur Finanzas: qué investiga la Justicia sobre la entidad financiera

La investigación busca determinar el origen de fondos, el funcionamiento de distintas sociedades comerciales y posibles vínculos con operaciones financieras realizadas junto a clubes del fútbol argentino. En total se sospecha de la desviación de activos en más de US$ 108 millones.

Entre los principales involucrados aparece el empresario Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas y socio de Claudio «Chiqui» Tapia, quien ya había sido citado anteriormente por la Justicia.

De acuerdo con la causa, la Justicia busca reconstruir un entramado de negocios que habría involucrado préstamos, contratos financieros y movimientos económicos que actualmente son analizados por la fiscalía federal. Entre las sospechas figuran presuntas maniobras de administración fraudulenta, evasión y lavado de activos.

Los investigadores también analizan operaciones realizadas entre Sur Finanzas y diversas entidades deportivas, en una pesquisa que intenta establecer si existieron mecanismos destinados a ocultar el origen o destino de determinados fondos.

Maximiliano Vallejos, dueño de la financiera «Sur Finanzas» (Foto: LN)

Causa Sur Finanzas: qué resultados dieron las primeras indagatorias

Durante las audiencias, los acusados hicieron uso de su derecho constitucional a no declarar. De esta manera, evitaron responder consultas sobre la procedencia de los fondos administrados por la financiera y sobre la relación comercial mantenida con distintas instituciones deportivas.

Si bien la investigación menciona vínculos de la financiera con dirigentes del fútbol argentino, hasta el momento la Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar eventuales responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

Mientras avanza la causa, el juez Armella y la fiscal Cecilia Incardona deberán resolver nuevas medidas de prueba y definir los próximos pasos de una investigación que se ha convertido en uno de los expedientes más sensibles vinculados al financiamiento y la estructura económica que rodea al fútbol argentino.

La causa tomó mayor relevancia pública luego de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia en sedes de clubes, oficinas comerciales y dependencias relacionadas con el fútbol nacional. Las medidas buscaron reunir documentación contable y registros financieros considerados relevantes para el expediente.

La negativa de los imputados a declarar no implica un reconocimiento de culpabilidad, aunque limita la posibilidad de brindar explicaciones sobre los hechos investigados en esta etapa procesal. Ahora el expediente continuará con el análisis de la documentación secuestrada y de los informes elaborados por organismos de control y peritos contables.

Con información de Infobae