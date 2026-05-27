Chiqui Tapia defendió el formato del fútbol argentino con un informe de la AFA tras el título de Belgrano

Luego de la consagración de Belgrano ante River en la final del Torneo Apertura 2026, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un extenso informe tras la consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026 y realizó un balance del primer semestre del fútbol argentino. En el documento, la entidad destacó el crecimiento del rating, el formato del fútbol argentino, la asistencia a los estadios, la competitividad y el impacto económico de la actividad.

El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, compartió la publicación en sus redes sociales y respaldó el análisis realizado por la entidad. «Los invito a ver las estadísticas que dejó el primer semestre del fútbol argentino y que ratifican el constante crecimiento de este deporte que tanto amamos», escribió. Y agregó: «Más atractivo, más competitivo y más federal. Sin dudas, estamos por el camino correcto».

Los invito a ver las estadísticas que dejó el primer semestre del fútbol argentino y que ratifican el constante crecimiento de este deporte que tanto amamos.



Más atractivo, más competitivo y más federal. Sin dudas, estamos por el camino correcto. https://t.co/nmDlGQN7Ja — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 27, 2026

Entre los principales datos, la AFA resaltó que el campeonato registró 7,4 puntos de rating promedio en los 255 partidos disputados, mientras que los playoffs alcanzaron los 14,5 puntos, prácticamente el doble. Además, señaló que el Superclásico fue el partido más visto del torneo con 39,1 puntos de rating y 56,7 de share.

La entidad también destacó el crecimiento de la asistencia a los estadios. Según el informe, el promedio por fecha pasó de 275 mil espectadores en el Clausura 2025 a 283 mil en el Apertura 2026, con un pico de 324 mil personas. Además, valoró el regreso gradual del público visitante y aseguró que el torneo volvió a mostrar un alto nivel de competitividad: 21 de los 30 equipos llegaron a la última fecha con chances de clasificarse a los playoffs.

La AFA defendió el formato y apuntó a las ligas europeas

Uno de los puntos más fuertes del informe fue la defensa del actual formato del fútbol argentino. La AFA aseguró que el sistema de playoffs «mantiene a los clubes con objetivos concretos» durante toda la competencia y sostuvo que genera mayor incertidumbre deportiva.

En ese sentido, el comunicado comparó el modelo argentino con competencias internacionales como el Mundial, la Champions League, la Copa América y la Eurocopa, torneos que también utilizan instancias eliminatorias para definir al campeón, aunque se trata de formatos distintos a los de una liga doméstica tradicional (competencias de selecciones y continentales). De hecho, las principales ligas del mundo mantienen sistemas de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta durante toda la temporada.

Además, la entidad cuestionó a las ligas europeas donde, según expresó, «se repiten constantemente los mismos ganadores» y afirmó que, aunque poseen un mayor desarrollo económico, «no necesariamente tienen una mayor competitividad».

La AFA también defendió la cantidad de competencias locales y destacó que diez clubes distintos conquistaron títulos nacionales en las últimas tres temporadas, un dato que consideró como una muestra de la amplitud competitiva del sistema.

El informe también hizo foco en el federalismo y tomó como ejemplo la final disputada entre River Plate y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes. Según la entidad, llevar este tipo de eventos al interior del país permite acercar el fútbol de Primera División a otras provincias y generar un fuerte impacto económico a través del turismo, la hotelería y la gastronomía.

Chiqui Tapia posó con Lucas Zelarayán, capitán de Belgrano, luego de la final del Apertura. (Foto: Nicolás Aguilera – AP)

En el cierre, la AFA definió al fútbol argentino como «una industria estratégica» por su impacto social, económico y deportivo. Entre los datos expuestos, resaltó que existen más de 1,7 millones de jugadores federados y más de 5.200 clubes distribuidos en todo el país.