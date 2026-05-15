Revés para Tapia y Toviggino: Casación frenó el traslado de la causa por la mansión ligada a dirigentes de la AFA

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío de la causa por la casaquinta de Pilar, atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al juzgado federal de Campana y dispuso que el conflicto de competencia sea resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Revés judicial en la causa por la propiedad atribuida a presuntos testaferros de la AFA

La decisión, según detallaron distintos medios nacionales, fue adoptada por mayoría por la Sala I de Casación, que hizo lugar a un planteo presentado por la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que en enero había enviado el expediente al juzgado federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay. Hasta que exista una nueva definición judicial, el magistrado continuará al frente de la investigación.

La disputa es considerada clave porque podría volver a modificar el rumbo de la pesquisa, que ya pasó por tres jueces desde la presentación de la denuncia. La causa investiga la compra de una mansión de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, ubicada en Pilar y escriturada en apenas 1,8 millones de dólares, pese a que su valor real rondaría los 17 millones.

El inmueble figura a nombre de Real Central, una sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Sin embargo, los investigadores sostienen que ninguno de los dos posee capacidad económica declarada suficiente para adquirir la propiedad, por lo que sospechan que actuaron como presuntos testaferros de autoridades de la AFA.

La principal hipótesis apunta contra el dirigente Pablo Toviggino, señalado como supuesto verdadero dueño de la casaquinta. La Cámara Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, será ahora la encargada de resolver qué tribunal continuará con la causa.

Ese mismo tribunal ya interviene en otro expediente vinculado a la conducción de la AFA, en el que fueron procesados Toviggino, el presidente de la entidad, Claudio Tapia, y otros dirigentes por la presunta retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes.