SIRA: investigan maniobras por US$3,5 millones y la Justicia pone la lupa sobre Elías Piccirillo

La Justicia federal avanza en una causa por presunta corrupción vinculada al sistema de importaciones SIRA y detectó operaciones por más de 3,5 millones de dólares. Según confirmaron fuentes judiciales a TN, el expediente también apunta a un esquema de coimas dentro del Banco Central durante la gestión de Alberto Fernández.

El juez Ariel Lijo resolvió prorrogar por tercera vez el secreto de sumario por un plazo de diez días hábiles, con el objetivo de completar medidas de prueba en una investigación que continúa escalando.

Coimas y dólar oficial

La causa, impulsada por el fiscal Franco Picardi, investiga un presunto esquema mediante el cual funcionarios del Banco Central de la República Argentina habrían facilitado permisos de importación (SIRA) a cambio de sobornos de entre el 10% y el 15% del monto de cada operación.

De acuerdo a la hipótesis judicial, las empresas accedían así a dólares al tipo de cambio oficial y luego los volcaban al mercado paralelo, generando ganancias extraordinarias a través del denominado “rulo financiero”.

Empresarios bajo investigación

Entre los nombres que aparecen en el expediente figura Elías Piccirillo, exesposo de Jésica Cirio, quien está siendo investigado por su presunta vinculación con una casa de cambio que habría operado más de 252 millones de dólares durante 2023.

Según pudo saber TN, la Justicia ya identificó al menos cuatro empresas involucradas en las maniobras, mientras que también detectó movimientos por más de 500 millones de dólares en dos entidades bancarias bajo análisis.

Allanamientos y nuevas pruebas

En el marco de la investigación, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre unas 50 personas físicas y jurídicas. Además, se realizaron múltiples allanamientos —incluidos operativos en áreas del Banco Central— donde se secuestraron teléfonos, computadoras y documentación clave.

Las medidas también incluyeron pedidos de información a organismos como la ex AFIP, Aduana y la Secretaría de Comercio, en busca de reconstruir el circuito completo del dinero y la trazabilidad de las operaciones.

El origen del caso

El expediente se inició a partir del testimonio de un agente que participó de un supuesto operativo irregular contra el empresario Francisco Hauque. El hombre aportó un pendrive con información que derivó en audios y datos comprometedores sobre financistas y operadores del sistema.

En una de las grabaciones, una funcionaria del Banco Central habría hecho referencia a la existencia de “gente de arriba entongada”, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre posibles responsabilidades jerárquicas.

Los investigadores no descartan que el esquema haya involucrado a distintos organismos del Estado y no solo a funcionarios aislados. La hipótesis apunta a una operatoria coordinada que habría permitido canalizar divisas oficiales hacia circuitos paralelos durante el período de mayores restricciones cambiarias.

Con la prórroga del secreto de sumario, la Justicia busca profundizar las pruebas, avanzar con nuevos allanamientos y determinar el alcance real de una maniobra que podría tener ramificaciones aún mayores.

Con información de TN.