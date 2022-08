Sobreseyeron al palista Néstor Pinta, acusado de encubrimiento en la causa de abuso sexual

Este lunes, la Justicia bonaerense sobreseyó al palista maragato Néstor Pinta por su eventual participación en el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, tras ser denunciado en julio de 2020 por una alumna de la Escuela Municipal de Canotaje de Patagones.

La decisión fue tomada por el juez Guillermo Mércuri, titular del Juzgado de Garantías N°2 de Bahía Blanca, quien afirmó en su resolución que «no existió, o al menos se encuentra desmentido en el sumario, un reproche o reclamo a partir del cual Pinta tomase conocimiento de la posibilidad de una situación de abuso».

«En esas condiciones, la pretensión de la acusación particular no encuentra suficiente sustento, desde que no existen elementos de prueba – ni tampoco resulta razonable prever su futura incorporación – que permitan acreditar que Pinta tuviese conocimiento de los abusos sexuales que llevaba a cabo su padre, y por lo tanto no puede reprochársele no haberlos impedido«, señala la resolución.

La determinación va en el mismo sentido que la de la Fiscalía interviniente, ya que Marina Lara, titular de la UFIJ N°14, había solicitado el sobreseimiento del deportista, situación a la que prestó también conformidad en mayo último la Fiscalía General Departamental de Bahía Blanca.

Según Lara, ante el cuadro de situación presentado, «resulta imposible achacarle al señor Pinta un hecho delictivo», en el marco de la denuncia que lo situaba como cooperador en los hechos de abuso cometidos por su padre ya fallecido, Aldo Pinta.

«Así, para poder evitar el resultado de un tipo comisivo, debía además conocer el curso causal con anterioridad, con lo que aún habiéndole sido comunicado con posterioridad, no lo hubiera podido evitar y mal podría allí predicársele una cooperación”, señala el escrito de la Fiscalía.

La misma postura fue sostenida por el juez Mércuri, quien finalmente rechazó el planteo hecho por la abogada María Fernanda Petersen, representante de la denunciante en la causa. Su demanda incluía llevar a Pinta a juicio, pese a que la Fiscalía no acompañaba la acusación.

En las últimas horas, Petersen indicó que apelará esta resolución ante la Cámara Penal.