«Te voy a tener viva o muerta»: bajo amenazas y violencia, fue a denunciar doce veces en Roca

«No vas a estar más con nadie, solamente conmigo». «A mi nadie me dice que no», son algunas de las frases textuales escritas y pronunciadas por un hombre de 30 años de Roca quien hace once meses acosa y persigue a una mujer, en el marco de violencia de género.

Yuly Candia Garrido es la víctima, quien contó en primera persona su caso. Se animó a denunciar públicamente ante RIO NEGRO luego de ir más de doce veces a exponer su situación a los organismos correspondientes.

Necesita «que algo se mueva en la justicia» y que el Estado arbitre los medios para protegerla y sancionar al denunciado. Mientras tanto, hace casi un año, ella y sus hijos conviven con el miedo de caminar en la calle, entrar a su casa y ahora permanecen al resguardo en la casa de un familiar directo.

Al principio fueron mensajes violentos en medio de una relación casual, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo pasó a otro tenor: «Te voy a desfigurar la cara con ácido». «Te voy a tener viva o muerta», “Ni las rejas ni las luces te van a salvar”.

Una foto de un arma de fuego enviada a su celular, redes sociales falsos con fotos de ella y difamaciones varias fueron parte de un acoso sistemático. “Así estamos desde hace un año”, dijo indignada la joven. «Temo que él me mate«, declaró el 6 de marzo en su denuncia en la Fiscalía N° 5.

Foto: Juan Thomes

Todo comenzó los primeros días de septiembre. Se conocieron y tras dos encuentros ella le dijo que no quería seguir. “No pudo entender y empezó a venir a mi casa a acosarme. Un día fue a las 7:30 de la mañana con un cuchillo en la mano diciendo que necesitaba hablar conmigo. Yo estaba preparando a mis hijos para llevarlos a la escuela”, recordó.

Desde ese día, 26 de septiembre, decidió hacer la denuncia en el marco de la Ley 3040 e irse a lo de su padre, cambiar el número de teléfono para cortar el tormento. A los días, el hombre volvió a su casa, le rompió la puerta para entrar y le destruyó sus plantas y otras pertenencias, según denunció. Nuevamente hizo la exposición policial, en la Comisaría de la Familia.

Las amenazas no paraban y empezó el hostigamiento por redes sociales. Tenía una prohibición de acercamiento que, según comentó, violaba porque se sacaba fotos desde la terraza de su casa y las publicaba.

Luego comenzó a recibir amenazas de la madre del acosador, para que deje de hacer las denuncias. “Me dijo que no voy a poder caminar tranquila por la calle”, aseguró.

Yuly explicó que en todo este periodo accedió a botones antipánico, custodia policial, medidas que se dieron esporádicamente pero que no pararon con el accionar violento.

En total, fue más de doce veces a denunciar o ampliar denuncias a la Ciudad Judicial en el fuero de Familia y Penal, sin conocer avances en la causa. Además de otras tantas denuncias ante la policía. La mujer no cuenta con un abogado particular.

“El miércoles caía la causa porque no encontraron las pruebas suficientes para culpar a esta persona (…) hasta el día de hoy se llegó a la conclusión de que no pasa nada. Al día de hoy el tipo me sigue acosando, insultando, maltratando mi imagen por las redes sociales”, explicó la mujer.

Además, “me mandaban de un lado a otro teniendo que contar todo otra vez”, se quejó y se preguntó qué espera la justicia, y si una «agresión física, puñalada o disparo» serían la única manera de que avance la causa, expresó en tono irónico.

Por otro lado, dijo que pidió expresamente asistencia psicológico en la Comisaría de la Familia, pero “nadie me dio nada”. “Ya no se a quien mas tocarle la puerta. Algo tienen que resolver”, concluyó.

Investigación judicial

Tras sus denuncias, se abrieron tres legajos fiscales que están en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía N° 5 de Roca.

Consultados desde RIO NEGRO, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la última denuncia fue radicada el 27 de julio, hace apenas unos días y que está en curso y en investigación.

«Se dispuso la apertura de la correspondiente investigación preparatoria y se concretaron medidas probatorias», aseguraron oficialmente.