Caso Gatica: rechazaron el pedido de uno de los policías implicados en en el crimen

Hoy se realizó una audiencia en la que uno de los policías implicados en el crimen de Jorge Gatica solicitó cambios en la medida cautelar. El Imputado actualmente se encuentra detenido con prisión domiciliaria. Gatica fue demorado en la comisaría 45 de Cipolletti por averiguación de antecedentes, dos horas después fue asesinado dentro de la unidad policial.

El crimen ocurrió la noche del 9 de enero en un sector interno de la comisaría 45. Durante las primeras horas del trascendieron diferentes versiones a cómo se produjo el fallecimiento de Gatica: primero se habló de un suicidio, de un paro cardiorrespiratorio, de un linchamiento por vecinos y de la pelea con otro interno, pero según pasaron los días, la justicia logro determinar que los policías que se encontraban de guardia en la comisaria fueron quienes le proporcionaron los golpes a Gatica y causaron la muerte.

Actualmente hay cinco policías acusados por el crimen de Gatica, entre ellos Gastón Moraga, Walter Carrizo, Jorge Sosa y Alcides Quintrel y una mujer, Andrea del Carmen Henríquez. El más complicado por el crimen es Sosa, ya que la sargento primero Andrea Henríquez declaró que él estaba sobre la víctima apretándolo con la rodilla en la zona del pecho.

Esta mañana, según informaron desde la fiscalía de Cipolletti, la defensa de Gastón Moraga, uno de los policías que se encuentra detenido con prisión domiciliaria en Cervantes, pidió que lo autoricen para que pueda circular por la ciudad monitoreado por una pulsera GPS.

Desde el ente judicial aseguraron que el pedido fue rechazado por la jueza de garantías y la querella. También informaron que durante los últimos días la defensa de Carmen Enríquez realizó un pedido en el cual solicitó una autorización para poder llevar a sus hijos a una escuela de Cipolletti.

Como la imputada no contaba con nadie, la jueza no se opuso al pedido de la defensa y la autorizó a llevar a trasladar a los niños, siempre monitoreada con una pulsera GPS. Explicaron que en caso de no cumplir con lo pautado la medida puede ser revocada e incluso cambiar el régimen.

Desde la fiscalía manifestaron que la causa continúa en etapa de investigación preliminar, y que como es una causa que lleva pocos meses no está avanzada para pasar a la siguiente etapa.

Por el hecho, los cinco policías que se encontraban esa noche de guardia fueron acusados como responsables del asesinado de Gatica. La querella cuestionaron el accionar de los jefes de la unidad, asegurando que “todos fueron partícipes, desde la jefa hasta el puesto más chico”.