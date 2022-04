«Mi marido no es así»: qué le respondió una jueza a la mujer que pidió la libertad de su agresor

-No estaba en sus cabales, no era él. Consumió algo y por eso actuó así. Pero yo lo conozco, mi marido no es así. No merece pasar años en la cárcel.

Con su bebe de 5 meses en brazos, una mujer víctima de violencia de género le pidió a la jueza Carolina González que no le imponga prisión preventiva a su pareja por una gravísima agresión que sufrió en su vivienda en Zapala. La magistrada le explicó:

-Usted dice que no era él, pero era él. Esto que pasó es parte de él. Nosotros somos las cosas que hacemos. Está en una situación de desamparo terrible, de vulnerabilidad extrema. Tal vez no se da cuenta del peligro que corre usted y sus hijos.

Perspectiva de género

Los hechos ocurrieron en Zapala el domingo pasado, y la jueza le impuso al imputado 30 días de prisión preventiva tal como había solicitado la fiscal Laura Pizzipaulo. Está acusado de lesiones leves agravadas, daño y resistencia a la autoridad. Todos esos delitos tienen una escala penal de 6 meses a 6 años.

Jueza y fiscal miraron el caso con perspectiva de género. El defensor público Lucas Guíñez, en cambio, lo descontextualizó por completo y pidió la libertad de su asistido.

La víctima y el imputado conviven desde hace uno año y medio. Ella tiene hijos de una relación anterior con un policía que también la golpeaba. Su actual pareja es militar.

Larga serie de hechos violentos

El viernes 8 tuvieron una discusión en la vivienda común en Zapala, él se fue de la casa y reapareció el domingo a las 10 de la mañana. La víctima dormía con su hija de 8 años y su bebé de 5 meses.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hombre rompió de una patada la puerta de entrada y destrozó todo lo que encontró a su paso, desde una bañera de bebé hasta un televisor.

Luego golpeó a la mujer, la tomó por el cabello y la arrastró por la casa, e intentó ahorcarla. «Pensé que me mataba», reconoció la víctima.

Su hija de 8 años trató de ayudarla, pero el individuo tomó del cuello también a la niña.

Choque y trompadas a la policía

El despliegue de violencia tuvo varios capítulos más. El sujeto se fue de la casa, subió a su automóvil y a las pocas cuadras chocó contra el paredón y las rejas de un vecino, al que también trató de agredir cuando salió a reclamarle por los daños.

Llegó un patrullero y el hombre le pegó una trompada en el rostro a un sargento. Finalmente lo redujeron entre tres policías y lo llevaron a la comisaría, donde intentó suicidarse.

La fiscal Pizzipaulo le formuló cargos por lesiones agravadas por violencia de género (de las que fue víctima su pareja), daños (por los destrozos en su casa y en el paredón del vecino), lesiones leves (por la trompada al policía) y resistencia y atentado a la autoridad (por negarse a ser detenido).

El argumento de «él no es así»

La víctima, que asistió a la audiencia con su bebé de 5 meses en brazos, pidió que retiren su denuncia. «No sé qué le pasó a mi marido, él no es una persona así», dijo. «En sus cabales no hubiera actuado así», repitió en varias ocasiones.

Admitió que antes tenía adicción al alcohol y consumía drogas, pero «hace un año y medio que no tomaba nada. Tuvimos una discusión estúpida, él se enojó con mi mamá, se fue de casa, no sé dónde anduvo y volvió a consumir». Según el dosaje, tenía 1,43 gramos de alcohol en sangre.

La mujer dijo que «lo que necesita es ayuda psicológica». También la pidió para la niña de 8 años que presenció y sufrió la agresión. La nena empezó el tratamiento de inmediato.

«No puede controlar sus impulsos»

La jueza González le respondió que «más allá de esta justificación, de que estaba drogado, nadie puede asegurarte que mañana vuelva a consumir y a tener la misma reacción».

«Hay un riesgo latente ante el comportamiento de él, no paró en lesionarla a usted, maltratar a su hija, romper todo. Son formas de violencia, a mí me demuestran que él está en una situación en la que no puede controlar sus impulsos», agregó.

La magistrada indicó también que «es tan grave la situación, tanto el riesgo para su integridad física y su familia, que justifica que tomemos esta medida (la prisión preventiva) por 30 días que pide la fiscalía. Estás en situación de vulnerabilidad extrema, en todos los sentidos: ante la violencia, en lo económico, en no tener una red de contención».

Ante la preocupación de la víctima por su situación económica (percibe la AUH y posiblemente su pareja perderá el trabajo), la jueza González recordó que la Constitución Provincial tiene prevista la protección integral de la víctima, por lo que dispuso que reciba asistencia psicológica, resguardo físico y ayuda económica a través de Acción Social.