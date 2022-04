Pedidos de condena y de absolución en el caso de la niña ahogada en Plottier

«Los padres no autorizaron a su hija a ir a la pileta. Y aun en ese caso, no exime de responsabilidad a los guardavidas. Su función general es velar por la seguridad de las personas. Los imputados obraron con negligencia y faltaron a su deber de cuidado».

Así lo expresó Andrés Azar en su alegato de clausura, y pidió que declaren responsables de homicidio culposo a una mujer de 24 años y un hombre de 32 que trabajan como guardavidas en un predio de ATE en Plottier. Allí, el 3 de febrero de 2019, una niña de 5 años se ahogó en una de las piletas.

Iván Chelía y Diego Vázquez, querellantes en la causa, coincidieron con el fiscal: «La atención de los imputados estaba centrada en la entrada a las piletas, miraban para otro lado, por eso no vieron entrar a la víctima y caer al agua».

Como defensor, Juan Coto negó que los guardavidas hayan dado la espalda a los natatorios, y remarcó: «el cuidado de los menores de edad no es una función delegada. Esto sucedió en una pileta recreativa, no en una colonia de vacaciones. La pileta no es una guardería. Los menores tienen que estar con un adulto. A los guardavidas les delegan funciones que no tienen».

En la sala de audiencias lo escuchaban los padres de la víctima. El primer día del juicio, al declarar, dijeron que «en cinco minutos terminó en la pileta más profunda. No entendemos cómo pudo pasar».

El veredicto se conocerá el martes. Lo pronunciará el juez de Garantías Mauricio Zabala.

Lo que se sabe del hecho

El domingo 3 de febrero de 2019, la niña asistió con su hermano de 12, su primo de 11, sus padres y su abuela al complejo recreativo de ATE en Plottier. Después de comer un asado, los niños pidieron ir a la pileta, que se habilitó a las 14.

Los padres sólo los autorizaron a ir hasta la enfermería. El plan era que, si estaba abierta, iría todo el grupo familiar a hacerse la revisación para obtener la pulsera que permite acceder a los natatorios. Son tres, de 25 metros por 15,5 metros, uno para menores de edad y dos para adultos. No hay cerramientos que los separen.

Se ignora cómo la niña -que le tenía «terror al agua»- accedió a la pileta más profunda, la del medio. Nadie la vio entrar, ni caer al agua, ni chapotear pidiendo auxilio.

Es motivo de controversia cuánto tiempo estuvo sumergida hasta que la rescataron los guardavidas. Según la acusación fueron 5 minutos; la defensa afirma que ninguna prueba testimonial ni científica lo avala.

También hay discrepancias sobre la causa de la muerte. De acuerdo con la autopsia fue asfixia por sumersión, la defensa planteó que hubo al menos una concausa: la broncoaspiración, ya que la niña ingresó al agua minutos después de almorzar.

La ubicación de los guardavidas

La discusión central fue dónde estaban y qué hacían los guardavidas en el momento de la caída. La fiscalía y la querella afirmaron en sus respectivos alegatos que le estaban dando la espalda a las piletas, concentrados en controlar a la gente que se agolpaba para acceder al sector.

«Los tres niños ingresaron por el frente a la pileta, pasaron el control de los guardavidas, de ahí fueron a la pileta de menores y pasaron a la de adultos», afirmó Chelía. Los imputados «no obraron con la diligencia debida».

El defensor Coto cuestionó desde el diseño de los natatorios («seguro lo hizo un arquitecto sin consultar a un guardavidas», dijo), hasta la falta de personal para controlar la cantidad de gente que estaba ese domingo.

Afirmó que «pretenden que los guardavidas sean héroes» e insistió con que «esto fue una fatalidad, algo que no tiene nombre y tampoco responsables». Señaló que «tendría que haberse aplicado la pena natural, buscar una salida alternativa, nunca se tendría que haber llegado a este juicio. Si además los declaran responsables, además de innecesario será injusto».