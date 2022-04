Soria sobre la interna: «Los líderes son Alberto y Cristina, los demás somos fusibles y laburantes»

En medio de la interna oficialista que sigue generando ruido político, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó hoy que «los líderes» son el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, mientras que el resto de los integrantes del Gobierno son «todos fusibles y laburantes», en declaraciones a los medios acreditados en la Casa Rosada, entre ellos NA.

«Donde manda capitán no manda marinero», resaltó.

En ese marco, el funcionario nacional apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio: «Es el tema del momento parece. Yo soy peronista, nosotros sabemos perfectamente que no somos una bandita de empresarios, de nenes de mamá, no somos una bandita de CEOs y no formamos parte del mejor equipo de los últimos 50 años de (el ex mandatario Mauricio) Macri».

«Nosotros somos personas que a diferencia de ese mejor equipo de los últimos 50 años que tenía Macri, somos personas que tenemos ideología, que tenemos pasión, que tenemos voluntad, que somos dirigentes políticos», subrayó Soria.

Y completó: «No somos hijos de empresarios. Cuando nosotros nos peleamos y discutimos lo hacemos por una idea, un principio, una doctrina. De ahí que le ponemos tanta pasión a las cosas».

Luego de ponderar la imagen de la vicepresidenta, Soria contrastó la actitud de Cristina Kirchner respecto de la que tomó la compañera de fórmula de Macri, Gabriela Michetti: «Qué lindo que hubiera sido que cuando Macri en 5 minutos nos endeudó peor que la última dictadura militar, hubiera tenido una vicepresidenta y no como actuó Michetti».

Por último, sentenció: «Una vicepresidenta que le hubiera dicho ‘¿Está bien endeudar a las futuras generaciones de argentinos?’ Por eso, en las disputas internas y en las discusiones trato de no engancharme. Es tanto el trabajo que tenemos que hacer después del daño que le hizo el macrismo en 4 años a la Argentina, que detenerme en esas cosas no vale la pena«.

Contra el Consejo de la Magistratura

El ministro de Justicia y Derechos Humanos calificó además de «verdaderamente increíble» la decisión de la Corte Suprema de Justicia de fijar 120 días para que el Consejo de la Magistratura se integre con 20 miembros en lugar de los 13 actuales con la presidencia a cargo del alto tribunal. Además criticó que se atribuya «facultades legislativas».

«Lo dije el 16 de diciembre pasado cuando la Corte Suprema dictó este fallo verdaderamente increíble, arrogándose facultades legislativas, facultades que como todos sabemos tiene el Congreso de la Nación. Los únicos que pueden dictar leyes son los senadores y nuestros diputados nacionales, que para eso los elige el pueblo» dijo Soria durante una rueda de prensa en Casa Rosada.

Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación.

Las declaraciones fueron tras la firma de un convenio entre las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Casa de Moneda, el inicio del Plan de Digitalización del Fondo Documental de la ex SIDE, que funcionará como herramienta técnica para garantizar el acceso a la documentación de ese organismo relacionada al Terrorismo de Estado.

«Lamentablemente la Corte, a fines del año pasado, decidió revivir una ley derogada hace más de 16 años», cuestionó el funcionario nacional.

Soria manifestó que hay que plantearse «como sociedad, como país, qué pretende la Corte al generar este revuelo institucional, donde se entromete en facultades legislativas que no le son propias, para directamente meter por la ventana al actual presidente de la Corte (Horacio Rosatti), que es uno de los dos jueces designados por (el expresidente) Mauricio Macri por decreto».

Fuente: Télam y Noticias Argentinas