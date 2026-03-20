Su perro Cane Corso atacó a un niño de seis años en Catriel y la justicia los imputó

Una familia de la ciudad de Catriel fue imputada ayer por el delito de lesiones leves, tras el ataque de su perra de raza Cane Corso a un niño de seis años. Los acusados son una joven y sus progenitores, quienes fueron señalados por la fiscalía como los responsables directos del cuidado y la custodia del animal al momento del incidente.

El hecho ocurrió el pasado 11 de noviembre de 2025, alrededor de las 20:30, cuando el can salió de la vivienda y cruzó la calle. Según el informe fiscal, el animal derribó al menor de su bicicleta y le provocó diversas mordeduras y arañazos, causándole heridas que fueron calificadas legalmente como leves por los profesionales médicos.

La fiscalía sostuvo que los tres imputados violaron su deber de garante al no tomar las medidas de seguridad necesarias para un animal de una raza considerada peligrosa.

Se argumentó que, al decidir criar a la perra, la familia asumió la responsabilidad legal de mantenerla resguardada y alejada de personas desconocidas, especialmente de niños. Durante la audiencia, el defensor oficial cuestionó la claridad de los hechos y la calificación legal, solicitando que no se avanzara con la causa.

Sin embargo, la fiscalía remarcó que la falta de prevención fue la causa directa de que la perra accediera a la vía pública y atacara al menor sin ningún tipo de control.

Finalmente, la jueza de garantías dio por formulados los cargos y habilitó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Además, como medida cautelar para proteger a la víctima y a los vecinos, la magistrada dispuso que el animal no podrá regresar al barrio mientras se resuelva el conflicto judicial.