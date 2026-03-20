Condenan a un hombre por acopiar y enterrar armas en el barrio Cuenca XV de Neuquén

Condenan a un hombre por acopiar y enterrar armas tras allanamiento en el barrio Cuenca XV de Neuquén

Una jueza de garantías de Neuquén homologó este viernes un acuerdo de responsabilidad contra Jonathan Jesús Romero, quien admitió ser el autor de múltiples delitos vinculados a la tenencia ilegal de armas de fuego. El hombre estaba siendo investigado por tener un arsenal enterrado en su vivienda en la capital provincial.

Acuerdo judicial y admisión de culpabilidad

El acuerdo fue presentado por la fiscal del caso, Silvia Moreira, y el asistente letrado Pablo Jávega. Durante la instancia, Romero aceptó su responsabilidad en los hechos imputados por el Ministerio Público Fiscal, renunciando así a la instancia de un juicio oral y público.

Tras analizar los términos del pacto entre la fiscalía y la defensa, la jueza Natalia Pelosso declaró la responsabilidad penal de Romero por los cargos de tenencia de arma de fuego de uso civil, tenencia de arma de uso civil condicional (seis hechos) y encubrimiento por receptación dolosa.

El arsenal enterrado: Los detalles del allanamiento

La investigación que permitió desarticular este acopio de armas se remonta al 9 de octubre de 2025. Alrededor de las 8:20 de la mañana, personal de la Policía de Neuquén ejecutó una orden de registro en una vivienda del barrio Cuenca XV.

El hallazgo fue contundente: los efectivos secuestraron siete armas de fuego aptas para el disparo. Lo más llamativo del operativo fue que el armamento se encontraba enterrado en el patio del domicilio, una maniobra clara para intentar evadir la detección policial. Además, se detalló que cuatro de las armas tenían la numeración suprimida y se incautaron municiones de diversos calibres.

El origen de la investigación



La causa contra Romero no fue aislada. Según informó la fiscalía, las pesquisas comenzaron tras un incidente de amenazas ocurrido en septiembre de 2025 en otro sector de la capital neuquina. Las tareas de inteligencia y el análisis de comunicaciones telefónicas permitieron conectar aquel hecho con el domicilio de Cuenca XV.

Entre las pruebas fundamentales presentadas por los fiscales se encuentran las pericias balísticas que confirmaron que la totalidad del arsenal estaba operativo, los Informes de ANMaC que acreditaron que el imputado no posee la condición de legítimo usuario y los análisis de comunicaciones que vincularon directamente a Romero con los elementos secuestrados.

Próximos pasos: Audiencia de cesura



Con la declaración de culpabilidad ya firme, el proceso entra en su etapa final. En los próximos días, la Oficina Judicial de Neuquén deberá programar una audiencia de determinación de la pena (juicio de cesura). En dicho encuentro, las partes debatirán los años de prisión que Romero deberá cumplir por los delitos cometidos.