Transfemicidio de Azul Semeñenko: Prorrogan la investigación por la complejidad de las pruebas

En una audiencia realizada este viernes en la Ciudad Judicial de Neuquén, el juez de garantías Juan Manuel Kees resolvió extender el plazo de la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko. La medida, solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), busca profundizar en evidencias tecnológicas y peritajes científicos antes de elevar la causa a juicio.

La fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, argumentaron que la complejidad del proceso requiere dos meses adicionales. Con el aval de la querella y a pesar de la oposición de la defensa, el magistrado fijó el nuevo límite para el 21 de mayo de 2026.

Las pruebas pendientes: Celulares, cámaras y reconstrucción

Para la fiscalía, el tiempo extra es vital para cerrar el círculo probatorio contra el imputado, identificado como Roberto Daniel Sánchez.

Entre las diligencias que restan ejecutar se encuentran el análisis forense de dispositivos, en específico la apertura y peritaje de teléfonos celulares vinculados al caso.

También se hizo referencia a la necesidad de concretar un estudio integral de cámaras de seguridad para trazar los movimientos del acusado. Una pericia técnica para reconstruir minuciosamente cómo ocurrió el ataque y hacer una ronda de testimonios con entrevistas finales a testigos clave que podrían aportar datos sobre el contexto previo al crimen.

Un crimen marcado por el odio y la violencia de género

El caso de Azul Semeñenko ha conmocionado a la región por la saña del ataque. Según la teoría fiscal, el asesinato ocurrió el 25 de septiembre en el domicilio del imputado. La acusación sostiene que el móvil fue el odio a la identidad de género de la víctima, en un claro contexto de violencia machista.

Los informes forenses determinaron que Azul sufrió múltiples heridas provocadas con objetos contundentes y armas blancas, lo que derivó en un shock hipovolémico agudo. Tras el ataque, el agresor habría trasladado el cuerpo hasta un canal de desagüe, donde fue hallado finalmente el 14 de octubre.

Calificación legal y posible Juicio por Jurados

Roberto Daniel Sánchez enfrenta una de las calificaciones más graves del Código Penal Argentino. Se le atribuye el delito de homicidio triplemente calificado, bajo los agravantes de ensañamiento, por el sufrimiento innecesario causado a la víctima, el odio a la identidad de género encuadrado como crimen de odio (transfemicidio) y el femicidio: Por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.

Actualmente, el acusado permanece detenido bajo prisión preventiva. Dada la expectativa de pena (prisión perpetua), se prevé que el destino final de la causa sea un juicio por jurados, donde ciudadanos neuquinos determinarán la culpabilidad del imputado.