Taxista baleado en Neuquén: seguirá con la bala en el cuerpo y el tirador tiene fecha en Fiscalía

El brutal ataque al taxista Diego Rojas este miércoles por la madrugada dejó consecuencias en su cuerpo, pero además sociales. Aún tiene alojada en su cuerpo la única bala (de tres detonaciones) que un joven pasajero le disparó. Si bien su vida no corre riesgo, estará sometido a días de controles y estudios para seguir su evolución y esperar una intervención quirúrgica que le extraiga el plomo.

Fuentes del ámbito sanitario confirmaron a Diario RÍO NEGRO que Diego «está en su casa, y le espera una semana con turnos programados para control y seguimiento».

También explicaron que «la bala está alojada en un lugar donde puede pasar estos días sin riesgos«. Más temprano se había generado un duro reclamo que llevó a decenas de taxis a cortar el ingreso del hospital Castro Rendón, en un pedido colectivo por «la rápida intervención al compañero Diego«.

También se pudo saber que, es necesario propiciar el proceso desinflamatorio en el cuello del taxista para evaluar una cirugía.

Mientras tanto, el responsable de efectuar los disparos deberá compadecer en Fiscalía a una audiencia de formulación de cargos, establecida para este jueves a las 8:30.

La palabra del taxista baleado en Neuquén: «Ya estoy bien en mi casa»

Diego Rojas, el taxista que fue baleado por otro hombre este miércoles a la madrugada, habló con RÍO NEGRO y dio mayores detalles sobre su estado de salud. Informó que luego de ser atendido esta mañana, se le dio el alta y ya se encuentra en su domicilio, donde se dedicó a recibir compañeros de rubro y familiares a lo largo de la tarde.

«Ya estoy bien en mi casa, me duele aún donde entró la bala. Los médicos me dijeron que como la zona sigue inflamada, hay que esperar unos días para ver si se puede sacar o no el proyectil», contó a este medio Rojas.

Además, explicó que la bala «no está en una zona que implique riesgo«, razón por la que la semana entrante, se deberá someter a los estudios de rigor, una radiografía y una ecografía, que determinarán si se avanza con la intervención quirúrgica.

Consultado por el hecho de esta mañana, el taxista destacó el rápido actuar de la Policía, que «en apenas 10 minutos detuvo al hombre que me atacó«. Mencionó también que la mujer que acompañaba al agresor «fue liberada«, ya que se encontraba amenazada por este, y al declarar ante los efectivos, «confirmó mi versión de los hechos«.

«Ella estaba asustada, me quería ayudar, le pedía que se calmara todo el tiempo a su pareja«, añadió el conductor sobre la mujer, que luego de permanecer algunas horas en sede policial, recuperó su libertad.

De cara a la audiencia que se realizará este jueves por la mañana, Rojas indicó que la fiscalía «ya tiene muchas pruebas» en contra del atacante, sobre el que consideró que «estaba fuera de sí» al momento de abordar su taxi.

«Todo quedó registrado en cámaras, cuando se sube en el centro y cuando yo me tiro del auto después del disparo», agregó el taxista.

Taxista baleado en Neuquén: compañeros evalúan realizar una nueva protesta

En paralelo, los taxistas capitalinos evaluarán durante la madrugada ir hasta las puertas del Ministerio Público Fiscal para pedir que el tirador quede vinculado a la causa bajo la máxima figura legal, evitando que se le asigne una que le permita recuperar la libertad en poco tiempo.

Así lo confirmó el taxista Jorge Romero a este medio, quien detalló la decisión final estará entre «esta noche o mañana a primera hora«. De resolver manifestarse, explicó que los conductores se acercarán hasta la Ciudad Judicial, para reclamar el agravamiento del delito imputado.