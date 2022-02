Thelma Fardin, tras la anulación del juicio a Juan Darthés: «el mensaje es la impunidad»

El Tribunal Superior de Brasil decidió ayer martes por la noche que no era de jurisdicción federal el juicio contra el actor Juan Darthés en la causa de abuso contra Thelma Fardín, presuntamente cometido durante una gira teatral en Nicaragua, por lo que resolvió que la causa «vuelva a fojas cero», luego de haber declarado varios testigos y estar el debate en su parte final, denunció la actriz en redes sociales.

La actriz Thelma Fardín, a través de su cuenta de Twitter y reproducida en el Instagram del colectivo Actrices Argentinas, destacó que «el mensaje hoy-tras este fallo- es la impunidad«.

«Viajé a Nicaragua y allí dijeron que había que juzgarlo. Brasil decide que tiene jurisdicción y después de escucharme decide que no tiene jurisdicción. esto significa un nivel de revictimización violento«, remarcó la actriz.

Fardín destacó que el mensaje «es un escándalo, es de un nivel de impunidad enorme, ya que en este juicio colaboraron tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes. intervinieron movimientos internacionales de mujeres para que este caso llegue a la Justicia«.

«Nos piden que las mujeres vayamos a la Justicia y ella dice esta barbaridad. Si en un caso como el mío pasa esto que queda para el resto de las mujeres que decide ir a la Justicia», puntualizó.

Para Fardín «esto es muy raro» y revela «hasta que punto llega el poder y la influencia para que en un juicio iniciado y en su etapa final tenga este fallo. Evidentemente no quieren que se juzgue porque la prueba es muy contundente. Fuimos a la Justicia y dicen esta bestialidad, que todo lo hecho hasta acá no sirve de nada«.

Fardín adelantó que llevará el caso a la Corte Suprema «que tiene antecedentes que son juzgables este tipo delitos en la Justicia Federal» de Brasil y añadió: «Vamos a seguir insistiendo en que la Justicia escuche, esto no se termina acá, estoy cansada pero no vencida».

Por su parte el abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando, aseguró en el canal América TV que «la impaciencia genera este tipo de situaciones» (en relación a la parte acusadora).

«Creo que esto también perjudica a Darthés, perjudica a todos. Alguna de las partes puede apelar y debe resolver el Tribunal superior, la Cámara de San Pablo, que se toma su tiempo», indicó.

Burlando detalló que el juez que tenía este tema «no puede tocar un solo papel hasta que decida la justicia, porque fue declarado incompetente por el juez superior y destacó que el juicio debería volver a empezar».

Anita Co: «El sistema judicial es un chiste, acá y en todas partes»

La actriz Anita Co, quien fue testigo en el juicio al actor Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, repudió la decisión del Tribunal Superior de Brasil y señaló que «el sistema judicial es un chiste, una burla».



«No se aguanta más. Rompamos todo!», expresó Anita Co a través de su cuenta de Twitter en las últimas horas y añadió: «El sistema judicial es un chiste, una burla. Acá y en todas partes».



Tras conocerse la decisión del Tribunal brasileño, Anita Co aseguró: «Cómo se puede pedir justicia así? Cómo se puede esperar algo de la supuesta justicia? Debería llamarse de otro modo. Asco, por ejemplo».



Darthés denunció penalmente a Anita Co por injurias luego de que ella relatara en febrero de 2018 en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando, en 1999, grababan la tira televisiva «Gasoleros», una causa en la que resultó sobreseída.

Burlando: «Nosotros queremos que el juicio a Darthés se lleve adelante, pero que se haga bien»

El abogado que representa al actor Juan Darthés en la Argentina, Fernando Burlando, dijo que junto a su cliente buscan que el juicio por abuso sexual a Thelma Fardin «se lleve adelante, pero que se haga bien» tras la decisión del Tribunal Superior de Brasil que determinó que la causa por estupro agravado «vuelva a foja cero».



«Esto fue un pedido de la defensa de Juan que se hizo antes de arrancar el juicio, se lo puso en conocimiento al juez (Pablo Ali Mazloum) que esto podía ocurrir, pero a veces los jueces cuando tiene algún tipo de intencionalidad se atropellan y arrancan sin saber que perjudican a todas las partes. Esto no es una investigación, es un juicio», indicó el letrado.



En diálogo con Radio La Red, Burlando explicó que Darthés «está a derecho» y dijo que con su cliente evaluó que no fuera juzgado en Nicaragua por considerar que «es un país donde hay una dictadura».



«Te diría que es un país de juguete, es una broma, sobre todo las decisiones de las autoridades, como se manejan, realmente gozan de muchísimo irresponsabilidad», añadió.



Burlando sostuvo que como Darthés «estuvo a derecho desde el primer día se sabia que no iba a ser juzgado en Nicaragua, por lo que no corrió riesgo de ser privado de su libertad». «Pero nosotros queremos que el juicio se lleve adelante, queremos que se haga el juicio, pero que se haga bien, no podemos permitir que un juez incompetente lleve adelante el juicio, el que debe intervenir y participar es el juez competente«, afirmó.



Sobre la reacción del actor a la decisión del Tribunal brasileño, el abogado aseguró que «esto hay que analizarlo desde el sentido común, él esta con angustia, está enojado, y creo que seguramente esto enoje a todas las partes».



«Juan por motivo de esta causa se tuvo que ir del país porque el residía en la Argentina. Lo que nosotros vimos en este juicio, es que más que un juicio a Darthés hay un juzgamiento a las actitudes del patriarcado durante toda una vida, vemos un juzgamiento a esa situación», afirmó el letrado.



Burlando cuestionó que los testigos «no fueron presenciales de ningún tipo de situación» y aseguró que Darthés tenía previsto aportar pruebas en el juicio.



Al ser consultado por la salida del actor y cantante del país, Burlando aclaró: «Yo le aconsejé que no vuelva, yo le aconseje irse de la Argentina y después que no vuelva dada las circunstancias».

«La idea de que Juan siendo de nacionalidad brasileña sea juzgado en su país fue un consejo de abogado, porque seguramente iba a ser la mejor manera de transitar un juicio de esta naturaleza y bajo estas situaciones», precisó.