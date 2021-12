Thelma Fardin: «esperamos que la justicia esté a la altura del momento histórico que vivimos»

Comienza hoy en Brasil el juicio contra el actor Juan Darthés por el abuso sexual de la actriz Thelma Fardin, quien lo denunció hace casi tres años por un hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45. Desde las 14, Thelma declarará en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Buenos Aires.

En una entrevista publicada en Infobae, la actriz repasó el recorrido desde la denuncia hasta el inicio del juicio. También habló de lo que espera del proceso judicial, cómo afectó su carrera lo que le pasó y las repercusiones que tuvo el caso.

También el colectivo Actrices Argentinas convocó a concentrar en las puertas de la UFEM a partir de las 13 para acompañar la primera audiencia del juicio a Darthés, al que consideraron como «un precedente histórico mundial» en el que participan tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua.

Agunos fragmentos del diálogo con mantuvo con la periodista especializada Luciana Peker:

La decisión de denunciar.- «Yo vivía en México y escucho el testimonio de Dignity (Calu Rivero) y se mueve una placa tectónica al comprender que no fue un hecho aislado, sino que había otra mujer que estaba denunciando a la misma persona. Después hablo Anita Co en una carta y eso fue muy fuerte. Y cuando escuché a Naty Juncos diciendo la misma frase “Mirá como me ponés” comprendí que no estaba pudiendo seguir con mi vida porque había algo que me estaba haciendo mucho daño y que tenía que enfrentar».

El costo de la denuncia.- «La revictimización judicial que implica revivir la situación. El testimonio de la víctima es fundamental. Pero es muy violento el proceso judicial. Es el único delito en el que se hace una pericia sobre la víctima. Se evalúa si estas loca o si estas cuerda. Si denunciás cualquier otra cosa no está dentro del protocolo hacer una pericia al denunciante».

Un caso testigo.- «Hay tres Ministerios Públicos fiscales, de tres países diferentes, que consideran que se puede llegar a esta instancia judicial. No es fácil llegar a una instancia judicial, menos con los vericuetos que tuvo mi causa. Yo siendo argentina tengo que denunciar en Nicaragua que solo acusaba en presencia y él astutamente se esconde en Brasil».

El precio a pagar por denunciar.- «Sí, el adoctrinamiento para silenciarnos. Cuando denuncias se hace un escrutinio sobre tu vida a ver si sos buena o mala víctima. Muchos medios han sido muy injustos con Dignity, Calu Rivero, en ese momento. Y ha sido muy complejo el recorrido que tuvo que enfrentar. No hace falta ser experto en Derecho para darse cuenta que, con una causa por violación agravada en Nicaragua y estupro agravado en Brasil, él todavía sigue increpando a Dignity que fue la primera en animarse a hablar»

La judicialización.- «Muchos dicen “vayan a la justicia”. Bueno, bárbaro, acá estoy. Fuimos a la justicia y acá estamos todas juntas y seguimos en este proceso a pesar de todas las trabas que se quisieron poner. Esperamos que la justicia esté a la altura del momento histórico que estamos viviendo y que este hombre no siga teniendo la posibilidad de adoctrinar a otras mujeres que no se animan a hablar por todo lo que me han hecho a mí y a Dignity».

El estigma de la denuncia.- «Desde lo emocional te da muchísimo miedo pensar que podés estar expuesta a la misma situación. Sin dudas, algo se apaga. Son muchos años de hacer fuerza para que se vuelva a encender. Y después hay un estigma si una denuncia. Te ponen en una encrucijada: si lo viviste tenés que tener vergüenza. En el 2018 logramos que la vergüenza cruce de vereda. Antes era una mancha al honor. Logramos que el acusado no camine libre por donde quiera. Pero todavía hay, sin dudas, un estigma sobre mí y una construcción de “lo hace por la plata y la fama”. La plata es mucha, pero la que hay que poner».

Expectativas.- «Espero que hoy el proceso no sea violento conmigo y salir lo más entera y sana posible en el lugar que más importante es después de hacer todo este recorrido. Y sin dudas espero que haya una respuesta que esté a la altura de parte de la justicia. De otro modo, la sensación de impunidad no va a ser solo para mí, sino para todas las personas que denunciaron y para las que todavía no se animan a denunciar. La justicia tiene que ser reparadora, respetar el tiempo de las víctimas y sanar porque contarlo es más sano que callarlo y no queremos venganza, queremos justicia».