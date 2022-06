Tragedia en Bariloche: el dueño de Huinid decidió cerrar también el otro hotel

El complejo Huinid, donde hace trece días se produjo un desmoronamiento de tierra y piedras que mató a tres turistas, mantiene cerrados al público sus dos hoteles y debió cancelar numerosas reservas.

El propietario del emprendimiento turístico, Claudio Roccatagliata, dijo que el hotel Bustillo permanece “intervenido” por la Justicia, ya que allí se encuentran las habitaciones que resultaron afectadas por el alud. Pero el hotel Pioneros, ubicado en la parte superior del predio, tampoco trabaja este fin de semana largo por decisión de la propia empresa, hasta comprobar las condiciones de seguridad.

Roccatagliata aseguró que “no están clausurados, no tienen faja y nadie nos notificó nada”. Señaló que el edificio Bustillo está sujeto a las pericias y estudios de suelo dispuestos en el marco de la investigación judicial. Mientras que el hotel emplazado ladera arriba no tiene interdicción alguna.

Ese segundo edificio quedó a salvo del alud, que se produjo desde el sector medio del predio (donde hay otra obra en construcción) hacia abajo. En Pioneros, justamente, fueron alojados el 6 de junio los huéspedes que estaban en el Bustillo y que no resultaron afectados por el siniestro.

El cierre obligó a cambiar de planes a decenas de turistas que tenían reservas para estas fechas y que no pudieron alojarse en Huinid. La página web del complejo tiene actualmente un cartel de “no hay disponibilidad” ante cualquier consulta para contratar hospedaje en los hoteles y sólo ofrece servicios en las cabañas lindantes.

El empresario dijo que están en marcha los “chequeos de seguridad” en los dos edificios que prestan servicios de hotelería, aunque solo en un caso (el Bustillo) es por decisión de la Justicia.

Ante la consulta de este medio se mostró muy reservado, con evidente interés en evitar una mayor impacto mediático de la crisis que se desató luego de la muerte de los tres turistas uruguayos. “Le pido por favor mucha prudencia. Me genera ruido ver cómo se cuenta y cómo se transmite”, afirmó.

El complejo Huinid cuenta con dos importantes hoteles y varias cabañas, en el kilómetro 2,600 de la avenida Bustillo, aunque también tiene ingreso por Pioneros. Según confirmó Roccatagliata, solo las cabañas están abiertas al público.

“No tenemos ninguna clausura -reiteró-. Y en el caso del hotel Pioneros es una autoexigencia que nos imponemos”. Señaló que no cuentan aun con una fecha de reapertura para los hoteles. Sólo dijo que lo harán “cuando los informes técnicos lo definan” y que esa tarea está a cargo de “profesionales de suelos”.

El luctuoso incidente se produjo hace casi dos semanas, en un día de intensas lluvias, alrededor de las 18, y sorprendió en sus habitaciones a dos parejas de turistas uruguayos que acababan de alojarse en Huinid.

Una tromba de barro, raíces y escombros ingresó por la ventana, llenó por completo las habitaciones 105 y 107 del hotel y les provocó la muerte a Víctor González Giovanelli, su hermana Alba y la pareja de esta última Gerardo Casella.

El cuerpo del primero fue encontrado de inmediato y los dos últimos recién 48 horas después, luego de un arduo trabajo del equipo de rescatistas. Una cuarta víctima, María Marturet (esposa de Víctor) sobrevivió con heridas menores.

La justicia investiga desde ese dia posibles responsabilidades penales. El juez actuante designó un equipo de peritos para determinar las causas del derrumbe del talud, que arrastró el muro de gaviones.

Según los especialistas que hablaron con este medio, habrían incidido en principio las escurrentías de agua y los movimientos de suelo para levantar un nuevo edificio (originalmente, un centro de convenciones), en el espacio intermedio entre ambos hoteles.

Además de los profesionales a cargo de la obra, tendrán que rendir cuentas los funcionarios del municipio que tramitaron el expediente. Según el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, los trabajos habían sido paralizados en octubre de 2021.