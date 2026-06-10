Caso Piccirillo: la Justicia reconstruirá los hechos por la detención de Francisco Hauque en Puerto Madero

Este miércoles se realizará, en el barrio porteño de Puerto Madero, una reconstrucción judicial en la causa que investiga al empresario Elías Piccirillo por la presunta colocación de un arma y droga en el vehículo de Francisco Hauque.

Según informaron fuentes judiciales, el operativo comenzará a las 17 y abarcará varias cuadras de Puerto Madero.

Caso Piccirillo: la reconstrucción de la Justicia y qué versiones se sostienen

La medida tiene como objetivo reconstruir el recorrido que realizó Hauque la noche del 17 de enero de 2025. De acuerdo con la investigación, ese día pasó a buscar a Piccirillo por la Torre SLS de Puerto Madero y luego ambos se dirigieron a una cena en el Palacio Duhau para conversar sobre una deuda millonaria.

En la versión del ex de Jésica Cirio, Piccirillo insistió que Francisco lo secuestró y le hizo firmar dicha entrega de dinero con un escribano: “Esto no se trata de una deuda. Si fuese así yo tengo una empresa y 330 empleados, por lo que se resolvería”.

Los investigadores sostienen que Piccirillo se ubicó en el asiento trasero del vehículo y habría ocultado en un saco el arma y la droga que posteriormente fueron encontradas en el Audi Q8 de Hauque. La reconstrucción busca verificar la secuencia de movimientos y tiempos registrados aquella noche.

Piccirillo se encuentra procesado con prisión domiciliaria en una vivienda de Banfield. En la causa también están involucrados cinco policías de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el ex titular de la División Robos y Hurtos, Carlos Helguero, quien encabezó el operativo que derivó en la detención de Hauque.

Con información de NA