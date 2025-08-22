Trasladan casi un centenar de internos del resto del país a la cárcel federal de Senillosa

El juez federal Gustavo Villanueva habilitó dos alas nuevas en el Complejo Penitenciario V de Senillosa, tras una inspección ocular que se realizó los primeros días de agosto en la que se constató que el edificio estaba en condiciones de alojar más población carcelaria.

El Servicio Penitenciario Federal solicitó al juez Villanueva que autorizara la habilitación de A1 y A2 de Senillosa para trasladar internos comunes y así «mitigar la gran demanda en cupos de alojamientos y distribución geográfica» de internos de «distintos establecimientos carcelarios pertenecientes a la órbita del Servicio Penitenciario Federal».

La sentencia del juez no habla de incorporar población carcelaria de la provincia. En el fallo, se señaló inclusive que se incorporó más personal y profesionales para la atención de los internos en el nuevo espacio, incluido zona de talleres laborales y el compromiso para 2026, de la designación docente tanto para niveles primario, secundarios como talleres de extensión cultural y profesional.

El juez hizo lugar al pedido y aumentó el cupo a un total de 627 plazas. En junio, la población carcelaria de Senillosa ya se había incrementado a 577 plazas, tras la habilitación de un pabellón nuevo en condiciones de alojar a 42 internos.

La solicitud de habilitación a Villanueva se produjo debido a que rigen medidas de protección planteadas tanto por la Defensa Pública federal como la Fiscalía que había congelado el ingreso de internos hasta que no estuvieran dadas las condiciones edilicias para ello.

Tras una inspección ocular donde se constataron las obras, mejoras y las condiciones de los pabellones disponibles, Villanueva definió habilitar hasta 92 nuevas plazas al SPF, en un fallo que se conoció ayer.

El juez federal destacó que, luego de varias mejoras menores por desperfectos vistos en la inspección de los primeros días de agosto, el lugar cumple con los estándares internacionales relativos al alojamiento digno de internos, cuenta con calefacción y disponibilidad de agua fría y caliente, espacios para la visita además de las condiciones de seguridad con cámaras en patios y galerías internas.

El detalle indicó que en los pabellones A1 y A2 de Senillosa tiene un salón de visitas, locutorio y 4 sanitarios. En los pabellones habilitados, hay 25 celdas individuales húmedas, calefacción eléctrica (en Senillosa no hay conexión de gas), espacios comunes, salón de usos múltiples, duchas y sector de cocina con pileta de lavado.

Se detalla además el sistema de videovigilancia en los diferentes espacios, comunes y restringidos. En el perímetro se prevé la puesta en marcha de talleres de horticultura, fábrica de pastas y servicio de lunch, con las maquinarias que funcionaban en la ex U9, en pleno centro de Neuquén.

Respecto a la seguridad, el SPF informó de la incorporación de más personal para la atención de los nuevos ingresos

«Teniendo en cuenta que se han cumplido con las medidas ordenadas» y en función de que «la habilitación solicitada ha quedado enmarcada dentro de los estándares fijados por la Constitución Nacional», Villanueva, hizo lugar a la ampliación y autorización de ingreso de nuevos internos.

Según se precisó desde el ministerio público de la defensa, con 627 plazas, el Complejo V tiene una capacidad mayor que las cárceles federales de Mendoza, Rawson, Viedma y Río Gallegos.

No se formalizaron convenios con la provincia

No está previsto en la habilitación dispuesta por Villanueva, alguna autorización en los pabellones habilitados este año, para lugares de alojamiento de internos dependientes de jueces provinciales.

Solo hay cuatro condenados por microtráfico por la justicia provincial, tras un traslado definido a mediados de año, cuando se hablaba de llevar otros internos al complejo federal para reducir la sobrepoblación en las comisarías ante la escasa disponibilidad de cupos en la U11 de Neuquén capital.