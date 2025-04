Un albañil cayó de una escalera en Viedma y la Justicia le ordenó a la ART pagar una indemnización

Se ganaba la vida como albañil en Viedma, haciendo que cada ladrillo se transformara en una herramienta de progreso para él y su familia. Pero en medio de una jornada laboral como tantas otras, el destino se torció. Es que mientras bajaba por una escalera portátil, perdió el equilibrio y cayó. El golpe le dejó secuelas en el hombro y la rodilla. Así, comenzó un camino en la Justicia de Río Negro que le dio la razón y logró su indemnización.

El fallo de la Cámara Laboral de Viedma no solo reconoció la incapacidad del trabajador sino que también obligó a la aseguradora Provincia A.R.T. S.A. a pagarle una indemnización de más de un millón y medio de pesos. Un fallo que puso en el centro el valor del trabajo, la salud y la responsabilidad de las ART.

El accidente y las primeras atenciones

La caída ocurrió mientras bajaba por una escalera, cumpliendo tareas en la empresa constructora donde trabajaa. El golpe fue directo y severo: traumatismos en el hombro derecho y en la rodilla, lesiones que luego derivarían en dolor persistente y limitaciones físicas.

El empleador hizo la denuncia a la ART y la compañía reconoció que el episodio fue un accidente laboral. El damnificado fue atendido en la Clínica Viedma, donde recibió fisiokinesioterapia. Sin embargo, tras darle el alta, su recuperación no fue la esperada. El dolor persistía, las limitaciones también.

Reclamos, rechazos y una batalla administrativa

Al notar que no mejoraba, el albañil inició un reclamo ante la Comisión Médica. En una primera instancia, se le otorgaron nuevas sesiones de fisioterapia, pero al agotarse esa vía, le dijeron que no tenía secuelas incapacitantes. El obrero no se dio por vencido y abrió un nuevo expediente, buscando que se reconozcan los efectos reales de aquella caída.

Los peritos médicos detectaron signos de «subluxación rotuliana y gonalgia postraumática», un cuadro de dolor persistente en la rodilla. A pesar de esto, la ART negó que la patología generara incapacidad laboral permanente.

El informe médico y la verdad del cuerpo

Durante el proceso judicial, el informe médico pericial fue clave: confirmó que el albañil había sufrido una lesión por caída desde una escalera, que requirió atención médica y rehabilitación, y que el episodio había puesto de manifiesto una patología crónica.

Los estudios también señalaron la posibilidad de dolor al realizar movimientos cotidianos, como subir escaleras o girar la pierna con el pie fijo, y detectaron que al desplazar la rótula lateralmente, el paciente presentaba dolor significativo. Todo ello fue respaldado con estudios por imágenes, resonancias y exámenes físicos.

La resolución judicial y la indemnización

Frente a las pruebas, la Cámara Laboral de Viedma resolvió hacer lugar a la demanda del trabajador. Reconoció que la lesión provocada por la caída derivó en una incapacidad laboral del 4,30%. La ART fue condenada a pagarle $1.779.086,89 en concepto de indemnización, con fecha de cálculo al 14 de marzo de 2025, en base a la calculadora oficial de la Justicia.