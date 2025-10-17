«Un crimen de odio» la principal hipótesis en la causa por el transfemicidio de Azul en Neuquén

La investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko (49) sigue su curso en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Si bien la que impulsa la causa es la fiscal Guadalupe Inaudi, este viernes el que declaró fue su jefe, Agustín García, que tiene a cargo el equipo fiscal. En un breve video difundido por las redes oficiales, confirmó cuál es la principal línea de trabajo. Por el hecho aún no hay detenidos.

«Nos lleva a la hipótesis central de que esto es un crimen de odio», remarcó a las cámaras García y aclaró que se llegó a esa conclusión luego de recibir el informe de autopsia.

«La autopsia arrojó que sufrió múltiples lesiones tanto de arma blanca como así también de elementos contundentes» recordó el fiscal jefe.

En su relato, García recordó que el ordenamiento jurídico establece que los delitos por género conllevan un agravante. Algo que inició en el 2012.

También mencionó que el Departamento de Seguridad Personal y la División de Homicidios de la Policía, «están haciendo distintas medidas de investigación tendiente a identificar al responsable de la muerte de Azul Semeñenko».

Al finalizar el comunicado, García adelantó que ante nuevos avances las primeras personas en ser comunicadas «serán los familiares de la víctima».

Una búsqueda que terminó el pasado 15 de octubre

Azul trabajaba en el área de Atención a La Víctima, organismo dependiente de la provincia. Sus compañeras de trabajo la vieron por última vez el pasado 24 de septiembre y perdieron contacto con ella. Al día siguiente se denunció su desaparición.

Su celular marcó señal el 25 de septiembre en cercanía del río Limay, en una zona próxima a donde vivía recientemente en el barrio Confluencia. En tanto que su cuerpo fue descubierto por una pareja que paseaba a sus perros el pasado 15 de octubre en el canal ubicado sobre la calle Trenque Lauquen y Pergamino, en una locación próxima a su anterior residencia en el barrio Almafuerte.