Marchan por Azul Semeñenko en Neuquén: «Fue asesinada, es transfemicidio»

Luego de que se confirmara que Azul Semeñenko había sido encontrada muerta, distintos gremios y agrupaciones feministas convocaron a marchar este jueves a las 9 en Neuquén para exigir justicia. La trabajadora estatal estuvo desaparecida tres semanas y su cuerpo apareció el martes en un canal de la ciudad. Desde La Revuelta Colectiva Feminista sentenciaron: «Azul fue asesinada, fue transfemicidio».

El transfemicidio de Azul Semeñenko generó una ola de repercusión e indignación. Sus amigos, familiares, compañeros/as de trabajo y también las agrupaciones feministas de Neuquén exigen justicia ante el lamentable hecho.

«Entre el dolor y la rabia, se confirmó lo que desde la mañana del miércoles circulaba como reguero de pólvora», publicaron desde La Revuelta Colectiva Feminista y agregaron: «Pese al silencio espeluznante de las autoridades gubernamentales, el cuerpo hallado por dos personas que pasaban por la zona del canal en Valentina Norte Rural es el de Azul Semeñenko».

La confirmación del transfemicidio volvió a reunir a las agrupaciones y allegados de Azul quienes desde las 9 se concentraron sobre la calle Don Bosco para realizar una movilización frente al edificio de la Dirección de Protección Integral contra las Violencia, lugar donde trabajaba Semeñenko.

Azul estuvo desaparecida 3 semanas en Neuquén

Azul Semeñenko, trabajadora estatal de Neuquén, tenía 49 años y estaba desaparecida desde el 25 de septiembre. Su desaparición fue denunciada el 30 del mismo mes por una amiga, luego de varios días sin contacto.

Según informó el comisario general Dante Catalán, el celular de Semeñenko registró su última conexión en la zona del río Neuquén, entre las calles Paimún, Chocón, Tronador y la península Hiroki. A partir de ese dato, la Policía desplegó un operativo integral de búsqueda con equipos montados, canes adiestrados, buzos, personal de Bomberos y recursos técnicos especializados.

Finalmente, fue encontrada sin vida este martes en el oeste de la ciudad. El cuerpo fue hallado envuelto en un colchón inflable de color azul y atado con alambres y sogas, en avanzado estado de descomposición.