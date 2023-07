Un juez federal de Neuquén le pidió a la fiscalía que respete la identidad de género de las personas trans

El juzgado federal N°2 de Neuquén, a cargo de Gustavo Villanueva, le pidió a la fiscalía federal que trate a una mujer trans, imputada por un delito, con su nombre autopercibido. Si no lo cumple, no aceptará sus dictámenes en el expediente. Lo hizo luego de una presentación del defensor oficial Nicolás García.

El artículo 12 de la ley de identidad de género, sancionada hace 12 años en Argentina, establece que debe respetarse el nombre de pila adoptado por las personas, en especial niñas, niños y adolescentes. Es el que debe aparecer en las citaciones, legajos, llamados y cualquier otra gestión o servicio, tanto en el ámbito público como privado.

García planteó que la fiscalía, a cargo de Cristina Beute, utilizó inicialmente su nombre registrado al nacer y después lo puso entrecomillado, cuando no corresponde. No es un alias ni un apodo, y no depende de que la persona haya hecho o no el cambio en su DNI. Lo mismo hizo con una testigo.

Sostuvo en el escrito que el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación elaboró un documento donde presenta lineamientos y propuestas para la incorporación de la perspectiva de género en la administración de justicia.

Allí menciona que «el uso de los estereotipos de género en las leyes, reglamentos, prácticas y creencias culturales, modos de organización institucionales, etc. constituyen una seria discriminación contra las mujeres y colectivos de la diversidad, y su traslado a la práctica judicial es nociva cuando se traduce en una vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales”.

El magistrado exhortó «a la instructora que en lo sucesivo observe estrictamente las previsiones de la ley de identidad de género» bajo apercibimiento de no incorporar al legajo digital los dictámenes y actuaciones que se aparten de esta norma.