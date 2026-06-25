Un juez saldó una polémica entre las partes y autorizó pericia odorológica al acusado de un homicidio en Bariloche

Uno de los imputados por el homicidio del comerciante Elías Miguel será sometido a una pericia forense para examinar su olor corporal y determinar si estuvo en el lugar del crimen, luego de que la Justicia autorice la práctica, que tiene pocos antecedentes en el sistema penal provincial.

En una audiencia realizada el último martes el fiscal Facundo D´Apice y los querellantes Martín Govetto y Tomás Soto habían reclamado la realización del estudio a Juan Bonnefoi, quien permanece detenido desde hace más de un mes junto a Franco González, ambos como coautores del asesinato a balazos de Miguel, cometido durante un asalto nocturno a su vivienda.

Las partes acusadoras señalaron que la pericia solo requiere la toma de una muestra en la axila, con empleo de gasas, y que es “mínimamente invasiva”. La defensa se opuso con el argumento de que se trataba deun estudio cuya finalidad es “ultrajar” al imputado, que violaba su dignidad, y no había fundamentos claros sobre la necesidad de esa información. Pero el juez de Garantías Juan Pablo Laurence no lo entendió así y dijo que la toma de muestra odorológica constituye “una intervención mínima, razonable y proporcionada”.

Laurence sostuvo que el estudio está destinado a aportar evidencia material para la investigación “y no vulnera la garantía contra la autoincriminación” del imputado, al no exigir una “manifestación de voluntad” de su parte, sino solo la tolerancia a una pericia técnica. La supuesta autoncriminación había sido uno de los puntos cuestionados por el defensor público Marcos Miguel.

Compararán con la intervención de perros

El objetivo enunciado por el fiscal es el de cotejar los registros de olor de Bonnefoi con otros rastros ya colectados en un vehículo que habría sido empleado en el hecho y en el sitio donde ocurrió el homicidio, incluidos los que se tomaron de una barreta y una especie de ariete que los agresores usaron para derribar la puerta de la casa de Miguel. El juez, al resolver, insistió en que la pericia solicitada “guarda relación directa con el hecho investigado y puede aportar elementos relevantes para determinar la eventual participación del acusado”.

Según especificó el fiscal del caso, la comparación de olores se realiza con perros entrenados, que señalan correspondencias, y dijo que se trata de una práctica forense protocolizada a nivel nacional desde el año pasado. El juez autorizó la extracción de la muestra y ordenó que se realice en condiciones adecuadas de higiene, por parte de personal especializado y en presencia de dos testigos hábiles. También deberá efectuarse con control de la defensa y con información previa a Bonnefoi sobre las características y alcances de la medida.

El homicidio del comerciante ocurrió el pasado 17 de mayo. Según testimonios, fueron cuatro las personas que ingresaron a la vivienda con finalidad de robo, armadas y encapuchados. Miguel resistió con un arma de fuego y alcanzó a herir a uno de los agresores. Pero luego murió alcanzado por al menos dos disparos. En apoyo del grupo habrían participado otras dos personas que conducían los vehículos empleados en la huida.

Esa misma noche, unas horas después, fue detenido González, cuando concurrió al hospital zonal en busca de atención por una herida de bala en un ojo. Mientras que a Bonnefoi -quien habría participado del atraco con una pulsera electrónica que portaba por otro delito previo- lo apresaron tres días después en un control vehicular en el oeste de la ciudad. Los investigadores no lograron localizar todavía al resto de los coautores o partícipes del hecho.