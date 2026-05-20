Crimen del comerciante en Bariloche: detuvieron a otro sospechoso y hallaron pruebas clave

La investigación por el homicidio del comerciante Elías Miguel , ocurrido el domingo pasado en Bariloche, sumó un nuevo avance con la detención de un segundo sospechoso y la demora de otros dos hombres durante un operativo realizado el martes por la noche en la zona oeste de la ciudad. El presunto involucrado a la causa es un hombre de 44 años que llevaba colocada una tobillera electrónica por disposición judicial y que quedó directamente vinculado al crimen.

El procedimiento fue el resultado de una extensa tarea de inteligencia desarrollada por la Policía de Río Negro en coordinación con el Ministerio Público Fiscal. La persecución culminó cerca del kilómetro 8 de la Avenida Bustillo, donde efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales interceptaron un Chevrolet Corsa en el que se trasladaban los sospechosos.

La Policía sostienen distintas líneas de investigación.

Según se informó oficialmente, el conductor del vehículo quedó detenido por su presunta vinculación con el crimen. El hombre, de 44 años, llevaba colocada una tobillera electrónica por disposición judicial y era conocido en el ambiente delictivo, de acuerdo con fuentes ligadas a la investigación.

Los otros dos ocupantes del vehículo fueron demorados preventivamente, aunque posteriormente trascendió que no tendrían relación directa con el homicidio del comerciante.

El operativo en Bustillo y el despliegue policial

La interceptación se produjo en la intersección de Bustillo y calle Viedma, donde personal policial registró el automóvil en busca de elementos vinculados a la causa.

El operativo contó con un importante despliegue de seguridad y fue supervisado por el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara; el jefe de la Policía, Daniel Bertazzo; el subjefe Elio Tapia; y autoridades de la Unidad Regional III.

Además de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, participaron agentes de las comisarías 2°, 28° y 42°, junto con personal de distintas dependencias especiales de Bariloche.

Los procedimientos incluyeron allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias.



Fuentes policiales señalaron que la investigación avanzó “a partir de una ardua y efectiva labor de inteligencia” que permitió reconstruir movimientos y ubicar al sospechoso.

Allanamientos y secuestro de pruebas

En paralelo con la detención, la Policía realizó múltiples allanamientos en distintos domicilios de Bariloche, principalmente en la zona sur de la ciudad.

Las diligencias fueron ordenadas por el fiscal Facundo D’Apice, quien también estuvo presente durante los procedimientos. En los operativos se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Entre el material incautado figuran teléfonos celulares, guantes, herramientas y otros objetos que serán sometidos a pericias para intentar determinar posibles vínculos con el homicidio de Elías Miguel.

Los investigadores trabajan ahora sobre los dispositivos electrónicos secuestrados para reconstruir comunicaciones, desplazamientos y contactos previos y posteriores al crimen.

Dos sospechosos centrales en la causa

Con esta nueva detención, la causa tiene hasta el momento dos sospechosos señalados como presuntos involucrados en el asesinato del comerciante.

El primero es un hombre que era buscado por la Justicia de Chubut y que permanece internado en el Hospital Zonal de Bariloche tras recibir un disparo en el rostro. El sospechoso continúa bajo estricta custodia policial mientras avanza la investigación judicial.

El segundo detenido es el hombre capturado durante el operativo en Bustillo, quien portaba una tobillera electrónica al momento de ser interceptado por la Policía.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que ambos aparecen como piezas relevantes dentro de las líneas investigativas que intentan esclarecer la mecánica del homicidio ocurrido el domingo.

La investigación sigue abierta

La causa continúa bajo fuerte hermetismo y no se descartan nuevas medidas judiciales ni otras detenciones en las próximas horas.

Los investigadores intentan establecer el grado de participación de cada uno de los sospechosos y determinar si hubo más personas involucradas en el ataque que terminó con la vida de Elías Miguel.

Mientras avanzan las pericias y el análisis de las pruebas recolectadas, la fiscalía y la Policía sostienen distintas líneas de investigación orientadas a reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen que conmocionó a Bariloche.