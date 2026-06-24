Alerta internacional en Bariloche: Gendarmería allanó una vivienda por material de abuso sexual infantil

Expertos informáticos analizarán el almacenamiento interno y las conexiones de red de los terminales incautados en el área andina.

Un allanamiento con resultados positivos se llevó a cabo esta mañana en una vivienda de Bariloche, en el marco de una investigación penal por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La medida judicial permitió el secuestro de dispositivos tecnológicos claves que serán sometidos a peritajes informáticos inmediatos por parte de especialistas de las fuerzas de seguridad.

El operativo fue solicitado de forma oficial por el agente fiscal rionegrino Facundo D’Apice y contó con el aval del Juzgado de Garantías de la circunscripción. El despliegue territorial requirió la participación coordinada de personal de Gendarmería Nacional especializado en delitos de alta tecnología, junto a integrantes de la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal y el Gabinete de Criminalística local.

El rastro tecnológico y el reporte internacional

La pesquisa penal tuvo su origen a partir de un reporte internacional recibido a través de canales de cooperación internacional, los cuales están diseñados de forma específica para detectar y denunciar de manera inmediata la circulación de imágenes y videos de abuso sexual infantil en diferentes plataformas digitales.

El disparador de la causa en la cordillera surgió del informe técnico confeccionado por la Oficina Convenio NCMEC de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI), organismo que depende de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del documento emanó el denominado reporte CyberTipline del evento que se investiga.

La notificación se elaboró dentro del sistema de denuncias automatizadas y recepcionadas mediante la red privada virtual que mantienen operativa la organización no gubernamental estadounidense NCMEC (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) y el Ministerio Público porteño.

Peritajes y avance de la causa penal

A raíz de la alerta digital recibida, los investigadores rionegrinos ejecutaron diversas diligencias informáticas y de campo orientadas a individualizar el perfil del usuario involucrado, rastrear las direcciones IP y establecer de forma fehaciente su lugar de residencia actual.

Durante el procedimiento doméstico de esta mañana, los uniformados secuestraron una serie de teléfonos celulares que serán auditados mediante softwares periciales forenses. El análisis de los expertos buscará determinar la existencia de material de interés criminalístico y precisar la eventual vinculación del sospechoso local con las redes globales. Los elementos incautados serán claves para dilucidar la presunta comisión de delitos encuadrados en la tenencia, facilitación, distribución o producción de material de abuso sexual infantil.