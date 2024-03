Una compra de droga que terminó en tragedia en Neuquén: 15 años de prisión

«No soy nadie para decir esto, pero quería pedirles disculpas a los padres que están aquí presentes. No les va a servir de nada, pero lo siento mucho, se me fue la mano, no quise hacer eso». Sebastián Santiago Solís (25) aceptó su responsabilidad como autor del homicidio de su amigo Pablo Maximiliano Lemos (34), un remisero al que apuñaló la madrugada del 14 de octubre del 2023 a las 4:30 de la madrugada en Neuquén.

En una audiencia realizada este lunes, un Tribunal de Juicio declaró responsable a Solís y lo condenó a 15 años de prisión. Los jueces Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc, y la jueza Natalia Pelosso, homologaron un acuerdo pleno al que llegaron la fiscalía, la querella y la defensa pública.

Solís fue declarado responsable de homicidio en ocasión de robo, lesiones leves y, por otro hecho cometido unos meses antes, de robo con armas.

Solís y Lemos eran amigos. La madrugada del homicidio, sábado, habían acordado por Telegram encontrarse en Moritán y Abraham Gotlip.

Lemos, remisero, concurrió al volante del Fiat Cronos que usaba para trabajar. El otro titular del vehículo, Celso Simón León Fernández, iba sentado en el asiento trasero.

Lemos y Fernández trabaron amistad porque el primero trasladaba a la escuela a los hijos del segundo.

La esquina del hecho

Llegaron a Moritán y Abraham Gotlip y estacionaron. El imputado Solís, que ya los esperaba en la vereda en compañía de una menor de edad, se subió al asiento de atrás.

La cámara incorporada al Fiat Cronos registró toda la escena, con imágenes y audio. Fernández le fue pasando de a uno tres bollitos de marihuana a Solís, quien los recibió y se negó a pagarlos.

Empezó un forcejeo. Lemos descendió del rodado e intentó bajar por la fuerza a Solís, quien tenía un cuchillo con el cual hirió a Fernández. Después le aplicó un puntazo en el cuello al remisero.

Herido de muerte, Lemos caminó unos 50 metros y cayó en la vía pública.

Solís escapó corriendo hasta su domicilio, donde vive con sus padres, se cambió la campera violeta y el jean que vestía y los arrojó arriba del techo. Lo detuvieron poco después en un allanamiento.

Pruebas abundantes

Las pruebas en su contra son abrumadoras. A la filmación del Fiat Cronos se le suman otras de un domo policial y de la estación YPF ubicada enfrente del lugar del hecho. Incluso dos playeros filmaron parte del suceso con sus celulares.

Lemos tenía una hija de 11 años. Solís estudió hasta tercer año, estaba desocupado al momento del hecho y sufre consumos problemáticos.

La fiscal Lucrecia Sola y el querellante Walter Pinuer, en representación de Celso Fernández, llegaron a un acuerdo con el defensor público jefe Leandro Seisdedos, con los padres de la víctima fatal y con el imputado, para la declaración de responsabilidad y el monto de la pena.

Los padres de la víctima fatal asistieron a la audiencia en silencio. Antes de terminar, Solís les pidió disculpas.

El otro hecho por el cual fue condenado ocurrió el 6 de junio del 2023 a las 9:40 de la mañana. Solís interceptó a un hombre que caminaba por Las Gaviotas y Matheu, lo amenazó con un cuchillo, le arrebató el celular y lo hirió en una oreja. Fue detenidos a 300 metros por la policía.