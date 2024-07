Una mujer murió en un accidente en Roca y la aseguradora del conductor deberá indemnizar a su familia

La familia de una mujer que murió en un accidente vial en Roca demandó al conductor y su aseguradora para obtener una indemnización integral. La aseguradora fue inicialmente eximida de pagar, pero la Cámara Civil de Apelaciones revirtió la decisión por no notificar el rechazo de cobertura a tiempo.

El accidente, que ocurrió hace varios meses, resultó en la condena del conductor a prisión efectiva por homicidio culposo agravado, tras ser hallado culpable de conducción imprudente, alcoholemia y exceso de velocidad. La familia de la víctima había impulsado tanto la causa penal como la demanda civil para asegurar una compensación justa.

El fallo de primera instancia exoneró a la aseguradora del pago de la indemnización, alegando que la póliza excluía la cobertura en caso de conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, la familia apeló, argumentando que la aseguradora no había seguido el procedimiento administrativo requerido para denegar la cobertura y que la exclusión les perjudicaba ante la posibilidad de que el conductor no pudiera afrontar la indemnización.

La aseguradora deberá indemnizar tras siniestro vial en Roca por falta de notificación adecuada

La Cámara Civil de Apelaciones de Roca falló a favor de la familia, determinando que la aseguradora incumplió la Ley de Seguros al no notificar adecuadamente su decisión dentro del plazo de 30 días estipulado. La ley presume aceptación de la cobertura si la aseguradora no responde en ese plazo, y la empresa había solicitado una cantidad desproporcionada de información complementaria al conductor, que estaba detenido y no podía proporcionarla.

Además, la aseguradora alegó que no recibió la información por el «secreto de sumario» del expediente penal, pero la Cámara constató que esto era falso, ya que no se había decretado ningún secreto y la empresa no había presentado ninguna solicitud oficial. La Cámara concluyó que la aseguradora actuó de manera abusiva y dilatoria, y que pudo haber obtenido la información necesaria a través de la causa penal sin demoras.

Finalmente, la Cámara invalidó el rechazo de la cobertura, obligando a la aseguradora a indemnizar a la familia de la víctima.