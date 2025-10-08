Una petrolera deberá pagar una indemnización de más de $70 millones a un gerente que se consideró despedido

Una empresa de la industria hidrocarburífera fue obligada judicialmente a pagar más de $70 millones a un gerente que sufrió una pérdida del 75 % de su sueldo, y se consideró despedido. Fue después que se produjera la renovación de las autoridades de la compañía y fue desplazado del cargo de presidente que ejercía. Así lo resolvió el Juzgado Laboral N° 2 de Cutral Co que resolvió la causa.

El gerente de una empresa dedicada al rubro hidrocarburífero y que también ostentó el cargo de presidente, fue desplazado del cargo una vez que se hizo la renovación de la comisión directiva. En este contexto, el empleado se consideró despedido porque sus ingresos salariales se redujeron en un 75 %.

El juez del Laboral N° 2 que intervino en la causa, Eduardo Richter, consideró que la reducción significativa de sus haberes considera una «injuria», suficiente para suponer un despido indirecto.

«El caso bajo análisis no configura el que habitualmente debemos resolver, cuando se reclama por diferencias de haberes o indemnizaciones laborales”, sostuvo Richter. Describió la «condición especial del accionante», pero también la de quienes integran la comisión directiva de la empresa.

«Antes que empresarios desconectados son y fueron trabajadores», dijo el juez

En este sentido, reseñó que las nuevas autoridades, “antes que empresarios desconectados de la realidad cotidiana de la sociedad, en sus diversos ámbitos de actuación, son y fueron también trabajadores». Es por esta razón que deberían contar con las garantías consagradas en el artículo 14° bis de la Constitución Nacional.

Para resolver, el magistrado analizó un dictamen pericial contable, al que consideró concluyente. En ese informe no se encontró “ninguna documentación que respalde el motivo por el cual se disminuyeron los haberes, ni se ha mencionado quién tomó esa decisión», se informó.

También tuvo en consideración que el empleado intimó en forma reiterada a que se le abonen correctamente y sin descuentos, los salarios rebajados a partir de mayo de 2023. La nueva gerencia respondió de manera negativa y sin justificación.

“Es por ello que la decisión extintiva bajo análisis resultó legítima y se basó en un supuesto de injuria suficiente”, subrayó.

Para que se pueda considerar un despido indirecto, la persona afectada tiene que aportar suficientes elementos a fin de demostrar “la existencia de una injuria capaz de justificar la denuncia del contrato de trabajo”.

Finalmente, el juez Richter entendió que la actitiud de la empresa, al disminuir de manera unilateral el sueldo, se constituyó el «supuesto de injuria hacia los intereses del demandante”, como para darse por despedido.