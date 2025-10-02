ESCUCHÁ RN RADIO
Justicia

Una semana sin rastros de Azul, la trabajadora estatal de Neuquén que es intensamente buscada

Tiene 49 años y presta funciones en el Centro de Atención a la Víctima dependiente del ministerio de Gobierno.

Redacción

Por Redacción

Azul Mía Natasha Semeñenko fue vista por última vez la semana pasada en Neuquén. Desde entonces es intensamente buscada por sus amigas y compañeras de trabajo. La mujer de 49 años es empleada estatal. Cumple funciones en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), que depende del ministerio de Gobierno.

La policía provincial ya hizo las publicaciones de rigor. Al momento de su desaparición tenía una remera blanca y un patalón tipo chupin (pegado al cuerpo) del mismo color. Usa una bicicleta rodado 29 de color fluor.

Mide 1,73. Es pelirroja de tez blanca y ojos marrones.

En su celular no contesta y la vieron por última vez el jueves pasado.

Ante cualquier información la policía pide que se comuniquen a la comisaría 16 o al 101.

En Neuquén hace más de un año que hay una joven desparecida, Luciana Muñoz, de 21 años.


