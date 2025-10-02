«Queremos que Azul vuelva»: con una panfleteada buscan a la empleada estatal de Neuquén desaparecida

El miércoles 24 de septiembre fue la última vez que sus compañeras vieron a Azul Mía Natasha Semeñenko. El jueves había una jornada especial en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), lugar donde cumple funciones, y el viernes no fue a trabajar. El lunes tampoco se presentó y su ausencia encendió las alarmas. Este viernes realizarán una panfleteada para reforzar la búsqueda de la empleada estatal de Neuquén. «Queremos que Azul vuelva», enfatizó su colega Juliana Calvo.

Sostuvo que la mujer de 49 años no solía faltar. «Era raro que no vaya, ella es muy comprometida con su trabajo, muy responsable», remarcó. Tampoco atendía su celular. «Da apagado», acotó.

Según les informó la Policía de Neuquén, vecinos la vieron salir de su domicilio en el barrio Confluencia este sábado 27 de septiembre, pero no la vieron volver.

Sus compañeras repartirán panfletos este viernes a las 11 en el semáforo de Don Bosco y Ruta 22 y Don Bosco y Sarmiento. Difundirán la foto de Azul e informarán a la población sobre la búsqueda. Tal vez así, alguien aporte datos relevantes. «Es fácil de reconocer, ella es muy excéntrica», señaló Calvo.

Hornallas prendidas y la casa revuelta: qué se sabe de la desaparición de Azul

El lunes las compañeras de Azul radicaron la denuncia en la comisaría 16 de Neuquén, tras que no se presentara a trabajar. Además, comenzaron a buscarla en los centros de salud, su domicilio, pero nadie atendía.

Calvo contó que sí supieron que el jueves asistió a una consulta médica. La Policía, por su parte, entrevistó a los vecinos, quienes aseguraron que vieron a la mujer salir de su vivienda el sábado. Ese sería el día en el que la vieron por última vez.

Relató que los efectivos lograron ingresar al domicilio este miércoles y se encontraron con un escenario caótico: hornallas prendidas y un calor incesante, como si hiciera varios días que estaban prendidas. Además, la casa «estaba revuelta».

De acuerdo a lo que saben sus compañeras, Azul no estaba en pareja ni tenía un vínculo sexoafectivo actual.

«Llamen al 101»: piden colaboración para encontrar a Azul, la estatal desaparecida en Neuquén

Sus compañeras y amigas están muy preocupadas y aúnan sus fuerzas para encontrarla pronto. «Queremos que Azul vuelva», insistió Calvo y solicitó colaboración a la ciudadanía de Neuquén.

Al momento de su desaparición tenía una remera blanca y un patalón tipo chupin (pegado al cuerpo) del mismo color. Usa una bicicleta rodado 29 de color fluor. Azul mide 1,73. Es pelirroja de tez blanca y ojos marrones.

Juliana pidió que quien tena algún dato para aportar llame al 101. «Es anónimo y confidencial. Tal vez no se animan a ir a la Policía o llamar porque te piden los datos. La gente, por lo general, no se quiere involucrar», señaló.

En el Centro de Atención a la Víctima extrañan su alegría. «Es una persona buena, con buena energía», remarcó e insistió en que no es usual que falte. «Ella valora mucho su trabajo. Te repito, es muy responsable», subrayó.

Otras dos mujeres desaparecidas en Neuquén

Además de Azul Mía Semeñenko, hay otras dos mujeres desaparecidas en Neuquén, según informó la Policía de Neuquén. La Fiscalía, a través de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, coordina las tareas para dar con el paradero de Luciana Anabel Suárez Magi, de 44 años, y Gisela Soledad Ñancufil, de 37. Ambas desapariciones fueron denunciadas el miércoles 1 de octubre.

La búsqueda de Luciana Anabel Suárez Magi (44) se concentra en el centro, donde fue vista por última vez en la intersección de calles Yrigoyen y Paraguay. Luciana mide 1,70 metros, es de tez morena, contextura delgada y tiene cabellos oscuros largos y ojos marrones. Al momento de su ausencia, vestía una campera gris, calza blanca y negra, y zapatillas grises. Como señas particulares, posee un piercing en la nariz y un tatuaje con el símbolo de infinito en la muñeca.

En simultáneo, se solicita información sobre Gisela Soledad Ñancufil (37), cuya denuncia de paradero también fue radicada el 1 de octubre. De Gisela se informó que mide 1,70 metros, tiene contextura física mediana, tez blanca, cabellos ondulados largos y ojos marrones, aunque no se precisaron las circunstancias ni el lugar donde fue vista por última vez.