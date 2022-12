Estafa en el banco: denuncian que les vaciaron las cuentas en Neuquén

Un vecino de Junín de los Andes denunció penalmente al banco porque encontró su cuenta vacía cuando fue a retirar plata por la caja. Mientras realizaba la denuncia, se encontró con otra vecina que iba a denunciar la misma situación, por un monto que supera los 500.000 pesos.

Sergio Peucón, uno de los damnificados, explicó en radio Calf que el sábado 17 realizó una operación en un cajero del Banco Provincia de Neuquén, en una sucursal de San Martín de los Andes, y que en ese momento tenía 160.000 pesos en su cuenta.

El hombre detalló que se acercó el lunes para cobrar por caja en la sucursal de Junín de los Andes pero que el cajero que lo atendió le dijo que no tenía plata en la cuenta, que estaba en cero.

Al solicitar información al respecto, el hombre fue atendido por personal de la plataforma, quien le dijo que tenía dos transacciones realizadas, una por un monto de 40.000 y otra de 120.000 pesos, pero que como no había pasado 24 horas no podía ver en el sistema dónde y cuándo se hizo el movimiento.

El damnificado se dirigió a la comisaría 25 para realizar una denuncia penal contra la entidad financiera, ya que aseguró no contar con información respecto a los movimientos de su cuenta. «Obviamente no me conformó porque es plata de mi caja de ahorro, que no puedan informarme quién saco o como salió ese dinero. Por eso fui a la comisaria 25 a realizar una denuncia penal contra el Banco Provincia de Neuquén», expresó Peucón.

Al día siguiente, el hombre volvió a las puertas del banco donde le detallaron que la transacción se realizó el domingo 18 a las 21. En el momento, le dieron de baja su cuenta y tarjeta vieja, y le abrieron una nueva con su tarjeta correspondiente.

Peucón explicó que su situación pasó al sector de legales del banco, donde le avisaron que se iban a comunicar con él pero, hasta el momento, dijo que nadie lo llamó.

Más denuncias

El vecino explicó que cuando le brindaron los datos sobre la transacción que le hicieron en su cuenta, fue hacia la comisaría para ampliar la denuncia que ya había realizado el día anterior.

En el lugar se cruzó con otra vecina a la que también le vaciaron la cuenta, por un monto de 600.000 pesos. El hombre detalló que cuando cruzaron la información que tenían, notaron que coincidían las siglas del movimiento, bajo las letras P.A.S Pagos link.

Además, explicó que por redes sociales se enteró que había otros casos, además de ellos dos. También dijo que la policía mandó la denuncia a la fiscalía quienes se encuentran investigando los hechos, por lo que están a la espera de los resultados.