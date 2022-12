Retomaron la búsqueda del cuerpo del joven de Neuquén que se ahogó en el río Limay

Sigue la búsqueda del cuerpo del joven de Neuquén que murió ahogado en el río Limay, en la zona de Confluencia Traful.

Las tareas de búsqueda se realizaron el domingo y lunes, por ahora sin resultados positivos. Retomaron este martes. Fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, uno de lo que es parte del operativo. También participan personal del Parque Nacional Nahuel Huapi y Prefectura Naval.

El joven fue identificado como Néstor Nahuel Nicolás Vines ,de 19 años. Era oriundo de Neuquén.

Según informó ayer la policía, la familia se detuvo a descansar en la zona de Confluencia Traful. Fue ahí que su hijo mayor quiso refrescarse y luego sus padres avisaron a las autoridades que no pudo salir del agua. «Estaba correntoso», señalaron,

Indicaron ayer que se ofreció a los allegados al joven, quedarse en Villa La Angostura pero prefirieron quedarse en otro lugar. Fueron asistidos desde el Centro de Salud de Traful.

El mensaje de la familia del joven de Neuquén

Tras lo sucedido, en las redes sociales de Néstor Nahuel Nicolás Vines, sus seres queridos lamentaron lo que sucedió. «Hijo amado porque me dejaste solo te necesito tanto estabas tan feliz con tú viaje y la vida me lo arrebató frente a mis ojos esto no tenía que terminar así te amo con todo mi corazón, no sé si pueda con esto», dice uno de los posteos.

Nahue, como lo llamaban, estudiaba en el CPEM 25.