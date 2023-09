Versiones opuestas en el juicio contra una mujer mapuche por un rasguño a una policía

El juez federal Hugo Greca encabeza en Bariloche el juicio contra Yéssica Bennefoi Carriqueo Antimil, una mujer que se encontraba con la comunidad mapuche de Villa Mascardi al momento de desalojo en noviembre de 2017, quien es acusada por provocar lesiones a la cabo María Florencia Pérez, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El juicio comenzó ayer en una sala reducida del Juzgado Federal -fuertemente custodiado y vallado- y en la primera audiencia declaró la denunciante y la acusada, que desde hace un mes permanece detenida en la PSA de Bariloche en el contexto de la causa de usurpación de Villa Mascardi y a la espera de una definición judicial ante su pedido de prisión domiciliaria.

En la causa interviene el fiscal de Roca, Rafael Vehils Ruiz, quien también actúa en la causa por el crimen de Rafael Nahuel ocurrido en Villa Mascardi en 2017, unos días posteriores al primer desalojo en el que mujeres mapuches fueron detenidas.

Los medios alternativos La Retaguardia y Radio Zona Libre transmitieron la audiencia junto a la Multisectorial contra la represión de Bariloche.

«Se abalanza hacia mí dándome un golpe en forma de garra»

La denunciante, cabo María Florencia Pérez, declaró que el día del operativo de desalojo, el 23 de noviembre de 2017, ingresó al predio de Parques Nacionales que habitaba la lof Lafken Winkul Mapu, con otro agentes de la PSA y fueron recibidos con un ataque con piedras. Al avanzar hacia el interior del bosque, “encontramos con una especie de carpa donde había una señora de unos 50 años que había sido detenida en el lugar. Luego vemos a esta señora, Bonnefoi, que se resiste a ser detenida”, dijo ante el juez.

La agente policial relató que Bonnefoi agredió verbalmente a su compañera y “cuando me acerco para tratar de calmarla, se abalanza hacia mí dándome un golpe en forma de garra con las uñas en el rostro y me lastima”.

Segú su relato, Bonnefoi continuaba insultando a los uniformados al ser detenida con la ayuda de otro agente.

“Siguió insultándonos, no podíamos calmarla (…) unos metros más adelante (cuando la trasladaban) nos cruzamos al jefe de servicio que ve que tenía lesiones y estaba sangrando”, indicó Pérez quien señaló que días más tarde, ya en Buenos Aires, se le hinchó la lesión y recibió tratamiento por una infección. “Me quedó una cicatriz. Todos los días me miro al espejo, tengo que maquillarme para poder tapar la cicatriz que esta señora me dejó”, afirmó.

«Nos querían sacar a los nenes de los brazos»

Bonnefoi también declaró en la primera audiencia y dio otra versión de los hechos ocurridos en noviembre de 2017. “Es imposible que pueda haber estado sola, éramos un grupo de mujeres, es imposible haber estado sola sin mi hijo”, afirmó.

Indicó que al momento de llegar los uniformados era un “grupo numeroso” que no informó tener orden de desalojo ni cruzó palabras con las personas que se encontraban en el territorio. También afirmó que se encontraba oscuro cuando iniciaron el operativo.

“Tiraban gas pimienta en la cara, vi clarito a uno de ellos que era único que no tenía la cara tapada, todos tenían casco. Gritaban indios de mierda, se tienen que ir de acá”, relató la mujer.

Agregó que tenía a su hijo de 1 año en brazos y estaba en el lugar también su niña de 10 años. “Mi tiran al piso y me empujan. Lo único que hacía era agarrar a mi hijo, más vale que lo voy a proteger y dar manotazos a lo tonto”, expresó Bonnefoi en el primer día del juicio.

La mujer afirmó que los policías “venían a agredir, a empujar. Nos querían sacar a los nenes de los brazos, vinieron a arrebatarnos a los nenes de los brazos. Los tironeaban”, enfatizó.

Bonnefoi dijo que al momento de caerse con el niño en brazos le entregó al pequeño a su hija de 10 años. Allí fue detenida y cuando era trasladada hacia abajo, en dirección a la Ruta 40, observó que los uniformados llevaban niños. “Abajo me sentaron en el piso y me tiraron al nene en brazos”, dijo.

«Es una típica causa armada»

El abogado defensor, Eduardo Soares, dijo hoy en RÍO NEGRO RADIO que el caso es una “típica causa armada. Estamos hablando de una disrupción donde se violaron todas las disposiciones legales, constitucionales y además se violaron todas las disposiciones del juez Villanueva”.

El letrado de la Gremial de Abogados que junto a Laura Taffetani representa a Bonnefoi, indicó que la orden de desalojo del juez Gustavo Vilanueva el 23 de noviembre de 2017 “decía que debía ser de día, decía que debían avisar a la defensora de menores y no le avisaron, llegó una vez transcurrido. Entraron disparando, roseando gases a las mujeres y niños que había ahí”.

Indicó que los uniformados llegaron con “una barrera y escudos” y allí golpearon a María Nahuel y a Bonnefoi, quienes fueron asistidas en el hospital de Bariloche posteriormente.

Cuestionó que la cabo Pérez tenga en este juicio como abogados a letrados de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

