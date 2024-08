Víctima de violencia de género mató a su pareja en Junín: «Ninguna mujer elige este final»

La mañana del 24 de diciembre del 2022, Verónica Silvia Troncoso (26) y Walter Vera (29) tuvieron una más de sus habituales discusiones en una vivienda en Junín de los Andes. Esta vez el final fue trágico: ella le aplicó una puñalada en el pecho que le causó la muerte en poco más de media hora. Este lunes comenzaron a juzgarla; para la fiscalía y la querella fue un homicidio calificado aunque cometido con circunstancias extraordinarias de atenuación, un delito con una pena mínima de 8 años. Para la defensa debe ser declarada inocente, porque actuó en legítima defensa. El fallo se conocerá el viernes.

La autoría del crimen no se discute. El nudo de la cuestión radica en si Verónica temió por su vida y mató a Walter en defensa propia, como argumenta la defensa, o si solo existe algún grado de atenuación de su responsabilidad, pero debe ser condenada.

Ambos estaban en pareja desde el 2016 con una hija hoy de 8 años. La relación era violenta, con episodios de maltrato, separaciones y reconciliaciones.

La acusación está a cargo del fiscal del caso Manuel González, la asistente letrada Lucila Maggiora, y la abogada querellante Caren Salamanca. Por la defensa pública intervienen Ivana Dal Bianco y Paulo Nestares Camargo. El Tribunal lo integran los jueces Juan Pablo Balderrama, Laura Barbé y Leticia Lorenzo. El juicio se desarrolla en dependencias de la Oficina Judicial de Junín de los Andes.

Cómo fue el hecho

La discusión fatal se produjo en la vivienda de un tío de Walter Vera, ubicada en Padre Milanesio 410. La pareja llegó allí alrededor de las 6:30 de la mañana, el hombre les abrió la puerta y luego se acostó a dormir.

Un rato más tarde lo despertaron los gritos de la discusión. Al parecer Walter le reclamaba 8.000 pesos, y Verónica le decía que «son para la nena».

La versión de la querella es distinta: en su alegato de apertura dijo que era Verónica la que pedía el dinero para gastárselo en bebida. «Para Troncoso, la vida de Walter vale 8.000 pesos», afirmó.

El cuchillo sobre la mesa

El tío los echó de la casa. Al parecer -él no lo vio- a la pasada ella tomó un cuchillo Tramontina que estaba sobre la mesa y le dio una sola puñalada en el pecho a Walter. Enseguida se arrepintió, lo abrazó y le pidió perdón.

La víctima salió caminando de la casa, cruzó la calle y cayó en la vereda de enfrente. Allí lo recogió la ambulancia y murió apenas llegó al hospital.

El cuchillo quedó tirado en el pasto, frente a la casa del tío.

«Ninguna mujer elige este final»

El juicio se extenderá hasta el viernes. En las próximas audiencias la defensa tratará de demostrar que «Verónica se defendió de quien ejerció violencia contra ella por mucho tiempo», según anticipó Dal Bianco en su alegato de apertura.

«Van a conocer la historia de Verónica, signada por la violencia desde su infancia en Las Coloradas. No vamos a banalizar conceptos. Lo que paso acá es legítima defensa en un contexto de violencia de género. Ninguna mujer elige este final. No lo eligió Verónica. No lo eligen las mujeres que mueren a mano de sus parejas violentas. Se trata de defenderse. Es la única opción entre la vida y la muerte», afirmó la defensora.