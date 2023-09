Video: «Mi nieta recuerda a la mamá, sabe lo que pasó», dijo la madre de Patricia por el femicidio de Catriel

Hoy inició el juicio por jurado que juzgará a Fernando Cronenbold por el femicidio de Patricia Rendón en Catriel. Las audiencias se realizarán en Cipolletti, pero el juez Guillermo Baquero Lazcano ordenó un cuarto intermedio para que el jurado popular pueda dirigirse al lugar de los hechos a realizar una inspección ocular. Carmen Rodríguez Montero, mamá de Patricia, habló con la prensa luego de que finalizara la audiencia, mencionó a la hija de la joven y renovó el pedido de justicia.

En la puerta de la oficina penal, Carmen, habló con la prensa sobre lo ocurrido. «Pedimos justicia, él dejó una familia destrozada, venimos de Bolivia a pedir eso, justicia. Queremos que pague por lo que le hizo a mi hija, dejó a una niña sin madre» expresó la mamá de Patricia.

Además, aseguró que la hija que tenian en común Patricia Rendon y Fernando Cronenbold sabe lo que sucedió. «Mi nieta está bien, está estudiando gracias a dios. Ella recuerda a su mamá. Ahora vamos a Catriel, estuve tres meses para obtener la custodia de mi nieta y poder ir a Bolivia» explicó.

En la sala 6 de la oficina Judicial Penal de Cipolletti, comenzó a desarrollarse el juicio por el asesinato de Patricia Rendón. Mientras el jurado popular escucha las teorías de las partes, Carmen Rodríguez Montero, mamá de Patricia, oye el crudo relato de lo que ocurrió con su hija.

Según la fiscalía, la víctima fue asesinada en la vivienda del acusado, quien era su expareja, entre las 8:05 y las 9:10 horas del 28 de junio de 2022.

El ataque se produjo con varios golpes en la cabeza y aseguraron que se utilizó un elemento duro para llevarlo a cabo. Esto produjo un hemorragia cerebral que terminó con la vida de Patricia.

Luego del hecho, el acusado habría cargado el cuerpo en su auto y lo enterró en una zona rural de la localidad.

La defensa plantea que no fue así, que si bien Cronenbold estuvo presente durante el hecho, no fue él quien asesinó a Patricia. Incluso hablaron de una investigación «mal realizada».

Luego de que las partes expusieran sus teorías, el juez técnico anunció que se realizaría un cuarto intermedio para poder trasladar al jurado popular hacia Catriel, ciudad donde ocurrió el hecho.

La madre de Patricia no participará de la inspección ocular que se realizará en Catriel.

Carmen Rodriguez Montero, mamá de Patricia Rendón. Foto: Florencia Salto

Femicidio en Catriel: trasladarán al jurado popular a la zona del asesinato

El juez técnico del juicio por jurado es Guillermo Baquero Lazcano. El jurado popular estaba conformado por 16 personas, pero solo 12 votarán al final del juicio. Minutos antes de que iniciara la audiencia uno de los jurados presentó certificado médico, por lo que serán solo 15 quienes juzgarán el proceso.

El juicio inició con las instrucciones iniciales hacia el jurado popular, encargado de brindar el veredicto sobre la causa. «Ustedes no son jueces que investigan, son jueces que escuchan y ven. En una deliberación conjunta van a definir si Cronenbold es culpable o no. Traten de hacer el esfuerzo de no dejarse llevar por las emociones, por la lastima a la familia o la compasión al acusado», declaró el juez al jurado.

Además, confirmaron que el jurado popular realizará un recorrido por lugar donde fue asesinada Patricia Rendón para luego llegar a donde se encontró el cuerpo.

En el juicio intervienen por la fiscalía el abogado Gustavo Herrera y Daniela Ramírez. Por la defensa de Fernando Luis Cronenbold Suárez, el abogado particular Rubén Antiguala. Por la querella participa el abogado Marcelo Hertzriken Velasco en representación de familiares de la víctima.