Villa Mascardi: rechazaron observaciones del fiscal al acuerdo entre Nación y mapuches

El juez federal consideró que las objeciones no eran sobre la validez legal del convenio conciliatorio. Destacó que la fiscalía no era parte del acuerdo que suscribieron las imputadas y la Administración de Parques Nacionales. Aclaró que el beneficio no alcanza a los tres integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu que tienen orden de captura.