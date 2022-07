Violencia de género en Cinco Saltos: no sabe leer ni escribir, no entendió la notificación y lo sobreseyeron

En un episodio casi irrisorio, la justicia se vio obligada a sobreseer a un hombre denunciado por violencia de género en Cinco Saltos. Una jueza de familia de Cipolletti le ordenó una prohibición de acercamiento y dispuso presencia policial para proteger a la víctima. Pero como el acusado es analfabeto no entendió ninguna pauta.

Los uniformados de la Comisaría 43 de Cinco Saltos, mientras hacían rondines para cumplir con la orden de la jueza de Familia Marissa Palacios, encontraron al hombre deambulando en la zona. Estaba a menos de cien metros de distancia, surge del fallo que lo sobreseyó. Le iniciaron entonces una causa penal por desobediencia a una orden judicial.

Fue sorpresivo el pedido de sobreseimiento del defensor público Juan Pablo Piombo. El letrado aseguró que su cliente no sabe leer ni escribir y que no se ha corroborado que haya sido debidamente notificado de la medida cautelar dispuesta.

Sostuvo que la notificación fue defectuosa y por lo tanto ineficiente ya que no se tomaron los recaudos legales como la firma a ruego o por persona de confianza sobre todo porque en la formulación de cargos el imputado dio cuenta de su analfabetismo.

La respuesta del fiscal de Cinco Saltos Matías Stiep fue por lo menos llamativa: aseguró que no había podido encontrar al notificador, que es empleado del propio Poder Judicial, para entrevistarlo sobre cómo se había llevado adelante la medida.

En palabras textuales de Stiep: se procuró entrevistar al notificador para obtener precisiones de la diligencia lo que no pudo llevarse a cabo, no obstante y pedido informe al Consejo Provincial de Educación de esta Provincia se informó que el Sr. no se encuentra incluido en los registros de ese organismo como receptor de la educación primaria.

Por esa circunstancia el fiscal pidió el sobreseimiento. La jueza de garantías Rita Lucia hizo lugar al pedido y cerró la causa. «En virtud de ello no existiendo elementos suficientes para avanzar a la etapa siguiente a fin de formalizar la acusación, no pudiendo superarse la duda en cuánto a la efectiva notificación de la medida que se le achacó incumplir atento la cédula de notificación acompañada es que solicita el dictado del sobreseimiento en coincidencia con lo peticionado por el Sr. Defensor», dice el fallo.