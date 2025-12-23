Violento robo en Carrefour de Neuquén: los acusados quedaron detenidos con prisión preventiva

Dos personas quedaron detenidas tras ser imputadas por un violento robo ocurrido dentro del hipermercado Carrefour de la ciudad de Neuquén. La formulación de cargos se realizó este miércoles en la Ciudad Judicial, donde la fiscalía pidió prisión preventiva para ambos acusados.

El juez de garantías Lucas Yancarelli avaló la acusación fiscal y ordenó la detención preventiva por cuatro meses, al considerar acreditados los riesgos procesales. El hecho investigado ocurrió el 1 de diciembre de 2025 en el comercio ubicado sobre avenida Olascoaga al 350.

La acusación fiscal

Durante la audiencia, los asistentes letrados Luciano Vidal y Agustina Wouterlood imputaron a un hombre y a una mujer, por una serie de hechos cometidos dentro del hipermercado. Desde la fiscalía de Robos y Hurtos solicitaron prisión preventiva por seis meses, al sostener que existía peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Según explicó la fiscalía, ambos «ingresaron al local simulando ser clientes» entre las 21:45 y las 22:56. Recorrieron las góndolas y se apoderaron de precintos, martillos y sogas, elementos que luego utilizarían para cometer el asalto.

El ataque dentro del hipermercado

De acuerdo con la teoría del caso, los imputados accedieron al sector de depósito y permanecieron ocultos hasta el cierre del comercio. Luego atacaron a dos guardias de seguridad, a quienes golpearon y redujeron con sogas y precintos, para sustraerles los teléfonos celulares.

En ese contexto, aparecieron otros dos guardias, quienes también fueron agredidos y reducidos. «Los golpearon y los inmovilizaron de la misma manera», describieron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

La tentativa de homicidio

La acusación señaló que el hombre se dirigió luego al sector de monitoreo con la intención de destruir las grabaciones de seguridad. Allí atacó a una trabajadora encargada de observar las cámaras. Al escuchar ruidos, otro empleado se acercó al lugar y fue violentamente agredido.

Según la fiscalía, el imputado “lo golpeó reiteradamente en la cabeza con un martillo con intenciones de matarlo”, provocándole múltiples fracturas de cráneo. Tras dañar parte del sistema de grabación, ambos imputados escaparon del lugar con los celulares robados.

La detención y los delitos imputados

Doce días después del hecho, ambos acusados fueron detenidos en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, en el marco de la investigación.

La fiscalía les atribuyó los delitos de robo simple —dos hechos—, robo con arma impropia —dos hechos—, daño y homicidio criminis causa en grado de tentativa, en carácter de coautores. Durante la audiencia, el juez Yancarelli dio por formulados los cargos, aunque excluyó el delito de daño.

La resolución judicial

Finalmente, el magistrado dispuso prisión preventiva por un plazo menor al solicitado: cuatro meses para ambos imputados. Además, fijó en el mismo término el plazo para concluir la investigación penal preparatoria.

El juez consideró que, si bien correspondía reducir el tiempo de la medida, «persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento del proceso», por lo que resolvió mantener a los acusados detenidos mientras avanza la causa.