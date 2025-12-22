Crimen en una distribuidora de Neuquén: otorgan prisión domiciliaria a los acusados

Un tribunal resolvió este lunes modificar la modalidad de detención de dos hombres acusados por el homicidio de Santiago Exequiel Flores, ocurrido en un depósito de bebidas del barrio Belén de Neuquén.

En una audiencia de revisión, se dejó sin efecto la preventiva y se dispuso que ambos imputados continúen bajo arresto domiciliario.

La decisión fue adoptada por el tribunal integrado por las juezas Carina Álvarez, Natalia Pelosso y Carolina García, quienes rechazaron el pedido del MPF para mantener la prisión preventiva por cuatro meses.

La fiscalía sostuvo la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, postura que también fue acompañada por el querellante particular.

Pese a ello, las magistradas resolvieron por unanimidad imponer prisión domiciliaria a los imputados por el mismo plazo y en domicilios distintos, con las condiciones habituales de control.

De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 14 de diciembre pasado, cuando la víctima ingresó al predio tras trepar un cerco. Luego arribaron varias personas, entre ellas los imputados, que actuaron de manera coordinada y con división de tareas.

Dentro del depósito, Flores fue atacado con un arma de fuego y recibió al menos tres disparos fatales. Los acusados habrían intentado ocultar elementos y desviar la atención policial.