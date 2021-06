Karina Gao regresó a la TV después de estar en coma por coronavirus: “Pensé que me iba a morir”

La cocinera Karina Gao volvió a Flor de Equipo, esta vez como invitada. Luego de su milagrosa recuperación, fue recibida con una ovación y habló de su difícil experiencia tras estar en coma por coronavirus.

“Los extraño un montón. Estoy súper agradecida a todos porque me llegó el amor”, señaló Gao apenas se sentó en el living del programa que conduce Florencia Peña en Telefe.

“Me levanté un día y tenía 38 de fiebre. Me tomé un vasito de vinagre y lo sentía muy poquito. Les escribí a Nancy (Pazos) y Paulo (Kablan) porque no sabía si ir a hisoparme o no. Me hisopé enseguida y a los 5 días me internaron”, rememoró la cocinera.

En enero, Gao estaba embarazada y debió ser intubada en terapia intensiva. “Hasta el día anterior a que me intubaran yo pensaba que iba a mejorar. Me costaba mucho respirar pero estaba positiva. Pero cuando llegó el día mandé un mensaje y fue una despedida. Ahí si me imaginé lo peor, pensé que me iba a morir”, confesó.

“Me cuesta asumir que me pasó a mí - continuó Karina - Yo me dormí, fue el trabajo de los médicos y el rezo de la gente lo que me salvó. Mientras estuve en terapia soñaba cosas locas: que me iba a Tailandia de viaje, que me quedaba viuda, ese fue un sueño muy triste”.

Tiempo después comentó como fue el momento en el que volvió a abrir los ojos: “Fue muy loco. Estaba mi marido diciéndome que estaba todo bien, que el bebé estaba perfecto, que lo peor había pasado. Cuando lo vi me alivié porque su muerte había sido un sueño”.

Lo más emocionante fue cuando Gao habló de los videos que le grabó a su familia en caso de que no se despertara. Al marido le pedía que vuelva a rehacer su vida, a sus hijos les pedía perdón por no poder acompañarlos en los momentos importantes de sus vidas.

La chef también habló de cómo fue convertirse de nuevo en madre. “Teo es un santo, bueno de día porque de noche no duerme. Tiene mucho cólico. El se cuidó, luchó mucho en la panza. Después de su nacimiento mandaron a estudiar la placenta y había indicios de infección pero a él no le pasó nada. Como que lo absorbió todo la placenta. Es un bebé con mucha paz”, indico.

“La verdad que tanto cariño de la gente te llena. Todos los argentinos pidiendo por mí, rezando por mí y mandándome buena energía. Fue increíble”, concluyó Karina.