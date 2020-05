La ayuda a los trabajadores temporarios de Bariloche no llega y podrían marchar

El sector hotelero y gastronómico tiene empleados temporarios que no cobraron ninguna ayuda. Archivo

La ayuda económica para los trabajadores temporarios vinculados a la actividad turística de Bariloche todavía no llega a la totalidad de los afectados, por eso desde el sindicato de los gastronómicos puso plazo de espera y de no recibir respuesta convoca el próximo miércoles para visibilizar el reclamo ante la crisis que provoca la pandemia del coronavirus.

En total son unos 2.200 empleados que trabajan durante las temporadas turísticas en rubros de hotelería y gastronomía, y otros 1.200 del área de comercio, muchos de los cuáles prestan servicios en el cerro Catedral en invierno.

Este segmento de trabajadores temporarios no fue incluido en ninguna ayuda económica por parte del Gobierno nacional, por eso desde los sindicatos Uthgra y AEC junto a referentes políticos, se gestionó que sean contemplados en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga 10.000 pesos como ayuda económica para paliar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Uthgra entregó al Gobierno nacional un listado de 2.235 trabajadores en condición de temporarios que no tienen ingresos por esta crisis y hasta el momento más de 1.600 no tuvieron respuesta de una ayuda económica, según denunció el sindicato que puso un plazo de espera hasta el martes 19 de mayo. Si no obtiene respuesta, llamó a marchar el próximo miércoles 20 a las 11, desde Onelli y Moreno hacia el Centro Cívico.

Gastronómicos se declaró en estado de alerta y movilización. “Esta situación, no deseada por nuestra organización, es lamentablemente e inevitable. Pero consideramos que más grave que la pandemia del coronavirus, es someter al hambre, la incertidumbre y la desesperación a miles de trabajadores”, expresaron desde Uthgra.

Fuentes del gremio de los mercantiles, AEC, también confirmaron que realizan gestiones a nivel nacional para que los trabajadores temporarios del sector reciban una ayuda. En total son 1.200 y 400 realizan tareas en invierno en el cerro Catedral.