La "Bansky italiana" dedicó una obra a la legalización del aborto

La artista callejera romana Laika, conocida como la "Bansky italiana", dedicó su última obra a la legalización del aborto en Argentina, con un póster dedicado al tema frente a la embajada argentina en Roma. "Finalmente en Argentina ha terminado una batalla de décadas pero aún queda un largo camino por recorrer en el mundo", resaltó Laika en diálogo con Télam, tras haber fijado su póster sobre la Via Torino, frente a la sede diplomática en la capital italiana.

Con fuerte énfasis en mantener su anonimato, Laika es una de las más reconocidas artistas callejeras de Italia y esta vez dedicó una versión propia del famoso poster "We can do it", de la Segunda Guerra Mundial, dedicado a la aprobación de la ley de aborto en Argentina.

"Solo 60 países permiten el acceso libre y legal al aborto; solo el 37% de las mujeres en edad fértil viven en países donde el aborto está permitido sin prohibiciones. Hoy se celebra este importante hito para comenzar mañana aún más fuerte con la esperanza de que este viento de cambio sople en América del Sur", agregó Laika, quien fijó su obra esta madrugada en las calles de Roma.

Por otra parte, la tenista Nadia Podoroska celebró la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de una forma particular: la rosarina se entrenó con una remera verde y una visera a tono y lo publicó en sus historias de Instagram junto a los emojis de puño apretado y corazón verde.

Desde Alicante, España, donde está radicada hace dos años y realiza la pretemporada, la semifinalista de Roland Garros realizó ese posteo horas después de que el Senado aprobara el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina.

Podoroska, de 23 años, fue la gran revelación del circuito femenino de la WTA este año: inició la temporada en el puesto 258 del ranking y la finalizó como 47ª gracias a su espectacular Abierto de Francia, uno de los torneos de Grand Slam, donde la argentina nunca antes había logrado ganar un partido.