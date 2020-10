La barrera de los US$ 5.000 millones que Vaca Muerta no logra superar

Primero para 2018 y luego para 2019: los gobiernos nacional y provincial de Neuquén proyectaron que los niveles de inversiones para esos años iban a ser los más altos registrados en Vaca Muerta y se volvería a superar el nivel de los 5.000 millones de dólares. Sin embargo no fue así y en medio de una pandemia y con la debilitada macroeconomía del país la marca alcanzada en 2015 cada vez queda más lejos en el tiempo.

Antes de repasar los números en detalle es importante destacar que la caída en las inversiones que registró Vaca Muerta entre el 2016 y 2019 no significa necesariamente que se hizo menos. El nivel de eficiencia de las petroleras de la formación y la curva de aprendizaje crecieron de manera exponencial en los últimos años por lo que se podría decir que con menos lograron hacer más.

Pero, el hecho de que no se haya vuelto a superar el nivel de inversiones de 2015, ni tampoco el de 2014 (ya vamos a los datos) es, al menos, una señal de que de alguna manera la velocidad de crecimiento se desaceleró. Ahora sí, a los números crudos.

Según los datos oficiales, las inversiones petroleras en Neuquén durante 2012 fueron de US$ 2.202 millones, y luego alcanzaron los US$ 3.487 millones en 2013. Un año después los desembolsos fueron de US$ 4.834 millones y en el último año de la gestión de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, las inversiones fueron de U$S 5.111 millones. En menos de 2 meses y medio se cumplirán 5 años del récord vigente de inversiones en Neuquén.

Ya bajo la administración nacional del expresidente, Mauricio Macri, las inversiones cayeron alrededor de un 36% al registrar un total de US$ 3.271 millones. En 2017 el nivel fue parejo y los datos oficiales muestran que ese año cerró en US$ 3.468 millones. Un año después se vio el gran salto en las inversiones de un 23% que dejó al 2018 con desembolsos por US$ 4.283 millones.

Hasta aquí parecía que finalmente se iba a romper la brecha de los US$ 5.000 millones, pero los datos muestran que no fue así. Las inversiones totales del 2019 fueron de U$S 4.417 millones. La deteriorada macroeconomía, sumada a los desequilibrios por los procesos electorales, ya anunciaban que el 2020 tampoco iba a ser el año récord, pero sobre llovido mojado, la pandemia impactó de lleno en la industria petrolera y el año se encamina a cerrar con el nivel más bajo en, al menos, 4 años.

Durante su participación en la séptima edición de las Jornadas de Energía, que organiza RÍO NEGRO, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, proyectó que los desembolsos a fin de año estarán entre los US$ 2.300 y US$ 3.300. Por los recientes anuncios de las petroleras pareciera que la cifra estará cerca de los US$ 3.500 millones, que comparado a lo invertido por las empresas en 2019 significaría una caída del 20%.

Según la información que manejaba el gobierno provincial, por los planes anunciados por las petroleras antes de la pandemia, se esperaba que en el 2020 se alcancen por primera vez los 6.000 millones dólares. Y para los próximos años estimaban que las inversiones se iban a amesetar en el orden de ese monto.

Cómo si los vaivenes internos no fueran poca cosa, se suma la incertidumbre propia del mercado petrolero que mostró este año precios de mercado bajos (la pandemia tuvo mucho que ver) y se espera que se mantengan en esa línea.

Otra vez Vaca Muerta intentará superar la marca lograda en 2015, con una administración nacional nueva, con una directiva de la petrolera de bandera distinta a la de las últimas dos administraciones nacionales y en un mercado internacional altamente afectado por la pandemia. ¿Será posible esta vez?