La Big Bander GR: una noche al ritmo de la orquesta de jazz

Esta noche, el escenario de Distrito (Av. Roca 502) tendrá que expandirse al máximo para recibir a los casi veinte músicos que integran la Big Bander GR, que se presentarán desde las 20 para un concierto imperdible. La formación creada a comienzos de 2018 por el trompetista Guillermo Lancelotti recupera el concepto de aquellas grandes orquestas de jazz estadounidenses de los años 30 y 40 con sus interpretaciones clásicas del género enriquecidas con un repertorio de composiciones funky y del latin jazz, entre otros sonidos.

La idea de conformar una big band rondó la mente de Lancelotti durante años. De hecho, fue uno de los creadores de la ya legendaria Sureña Jazz Band, antes de su partida a España a comienzos de los 2000. Nacido, criado y formado musicalmente en Bahía Blanca, Lancelotti tuvo un primer paso por la región antes de radicarse en Roca en 2014, tras su regreso de España.

Guillermo Lancelotti. El trompetista está al frente de un semillero de músicos de jazz.

Instalado en esta ciudad como docente de música en el Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA) y trompetista del Grupo de Jazz de Fundación Cultural Patagonia, Lancelotti se relanzó a la aventura de armar una big band, aunque esta vez sería diferente. Lo que tenía en mente era, es una big band formativa. Conformada en su mayoría por estudiantes de música de toda la región, la Big Bander GR es un auténtico semillero de músicos de jazz.

Durante un encuentro con “Río Negro”, un par de días antes de la presentación de esta noche, Lancelotti reconoce que es muy difícil armar una big band, pero acaso más difícil sea mantenerla unida en el tiempo y la razón es muy simple: son muchos músicos con los cuales coincidir de manera regular para los ensayos. “No es fácil encontrar todos los músicos necesarios para dar forma a una orquesta de este tipo y no sólo por la cantidad, sino también por el tipo de instrumentista que se necesita. Por ejemplo, nosotros somos una big band atípica porque tenemos solamente un trombón cuando lo habitual son cuatro, pero acá no hay tantos como para incorporarlos a la formación”.

Tras múltiples idas y vueltas, una vez reunidos los casi veinte músicos necesarios, en febrero de 2018, comenzaron los primeros ensayos de la que por entonces se conoció como la Big Band del Museo, en reconocimiento al Museo de Ciencias Naturales de Roca, que les cedió un lugar para los ensayos. Actualmente, y ya bajo el nombre de Big Bander GR, ensaya en un espacio cedido por el municipio.

El repertorio de esta particular orquesta formativa, tal como la definió el propio Lancelotti, recorre la obra de artistas de la talla de Count Basie, Quincy Jones, Sam Nestico, Neal Hefti, Chucho Valdés, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Jaco Pastorius, Bernie, Pinkard y Casey. “Tenemos que saber qué es lo que puede tocar esta big band, qué pueden tocar tus músicos”, sostiene Lancelotti al momento de pensar el repertorio.

El trompetista asume que no es para nada fácil integrar una big band, ya que su conformación por secciones exige que cada músico suene en perfecta sintonía con sus compañeros de secciones. “Hay que saber tocar en secciones”, remarca Lancelotti. Dichas secciones están conformadas habitualmente por trompetas y trombones, por un lado, y saxos y clarinetes, por otro; a los que se suma la sección rítmica integrada por piano, guitarra, bajo y batería. La clave de una big band pasa por la escritura de los arreglos y el desafío de sus músicos, por tocar en secciones y saber su lenguaje musical, que no es leer en el sentido tradicional sino saber cómo frasear y cómo acentuar la interpretación.

Por razones no del todo reveladas, Roca es una de las ciudades más jazzeras de toda la región por no decir, sin más, que es la más jazzera de la Patagonia. Acaso por esto, aunque no necesariamente, sea que ante la pregunta acerca de por qué una big band en Roca, Lancelotti no duda en responder: “Porque Roca se merece su big band”.

Ficha técnica

Día y hora: esta noche, a las 21.

Lugar: Distrito CC (Av. Roca 02, de Roca).

Entradas: $400.

Los músicos:

Trompetas: Camilo Rivera Santafe, Arsenio Moreno, Lucas Salazar, Leandro Bascur y Julia Isidori.

Saxos: Marcos Mayor, Santa Talmon , Adhemar Jara, Maty Valenzuela, Santiago Curruman y Javier Consoli.

Clarinetes: Cristian Miguel y Raphael González.

Trombón: Néstor “Cappe” Capelletti.

Piano: Gabriela Lepoivre.

Guitarra: Facundo Busnadiego.

Bajo eléctrico: Luciano Marzialetti.

Batería: Ariel Muñoz.

Dirección musical y fundador: Guillermo Lancelotti.