La brasileña radicada en Bariloche que promociona el destino en su país aun en pandemia

Luego de un extenso intercambio de mensajes con un barilochense por Messenger, la red social de ese momento, Sabrina Poinho Sainz de Vicuña conoció por 2007 a quien sería su pareja, en Río de Janeiro.

Sergio viajó a Brasil para dictar clases y participar de un intercambio con un grupo de físicos. Además, aprovechó para encontrarse con Sabrina quien, a su vez, comprometió un viaje a Bariloche en sus vacaciones de verano. Después de esa estadía, la mujer no lo dudó y en siete meses abandonó su país para radicarse en la ciudad preferida por los brasileños en invierno.

“Fue un piletazo”, reconoció Sabrina en un perfecto español, aunque su acento portugués no pasa inadvertido.

Ella había estudiado turismo y trabajaba en gastronomía en Río de Janeiro. Por eso, Bariloche le pareció el destino ideal para arrancar de cero. Sin embargo, no le resultó tan sencillo: ser extranjera no la ayudaba y todos los empleos que conseguía eran solo por la temporada. La espera llegó a generarle una profunda angustia.

“Finalmente, entré en una agencia que trabajaba con brasileños pero no me gustaba cómo se aprovechaban del turista. Yo me encargaba de los líos: si había un fracturado en el cerro, por ejemplo, yo coordinaba su traslado al hospital. Cuando una brasileña murió en un cuatriciclo, yo tuve que darles soporte emocional a sus acompañantes”, relató Sabrina que, en ese momento, ya estaba decidida a estudiar guía de turismo en la Escuela de Hotelería de Bariloche.

Cuando concluyó la carrera a fines del 2013, se le ocurrió armar el blog “Bariloche para Brasileiros”, con todo tipo de información. “Fue la época del boom de los bloggers. Como no era muy tecnológica, empecé a estudiar cómo armar un blog y empecé con las primeras publicaciones. La primera fue: ‘Bariloche en verano: por qué no”, precisó.

Sabrina admite que empezó a escribir los posteos “de manera muy artesanal” pero poco a poco, le fueron lloviendo consultas de brasileños ansiosos por conocer la ciudad patagónica. En ese momento, nacía su propio emprendimiento.

"Empecé escribiendo sobre historia, fauna y flora pero el brasileño quería saber cosas puntuales, como qué ropa ponerse. Las visitas al blog fueron aumentando. El brasileño es muy seguro, confía mucho. Yo les generaba mucha confianza con el contenido del blog y empezaron a preguntarme cómo organizaban su semana en Bariloche conmigo”, reconoció la mujer, que tiene 42 años.

Sabrina acudió a una agencia para la que había trabajado tiempo atrás y les propuso traer pasajeros a cambio de una comisión. Año tras año, aumentaba el número de turistas provenientes de ese país. Pero después de cuatro años, Sabrina decidió montar su propia agencia familiar “Destino Sul”, junto a su pareja y su hermano desde Brasil.

“Mi hermano que trabajaba en una agencia de publicidad me sugirió cambiar el formato del blog que, hasta ese momento, era muy artesanal y compramos un local en la Galería del Sol. La última temporada del 2019, atendimos a unos 7.000 pasajeros”, expresó.

Uno se enamora de Bariloche por los paisajes y su calidad de vida pese a que la sociedad es compleja. Hemos pasado por muchas, sin olvidar la caída de ceniza del volcán Cordón Caulle”, Sabrina Poinho Sainz de Vicuña.

En marzo del año pasado, cuando la pandemia obligó a cerrar las fronteras, Sabrina pensó que la restricción que ya lleva año y medio, sería solo por unos meses. “Se nos está haciendo cuesta arriba porque con lo que se factura en invierno, mantenemos la estructura todo el año. De todos modos, nunca dejamos de promocionar el destino. Fortalecimos el trabajo en redes contando constantemente cuál es la situación de Bariloche”, contó.

Aseguró que, desde el inicio de la pandemia, el desafío fue que los brasileños no se olviden de Bariloche como destino. “Hay que tener continuidad de promoción turística para el futuro. Lo cierto es que la gente está desesperada por venir y pregunta qué pasa que no se abre la frontera”, aseguró.

¿Por qué Bariloche seduce tanto a los brasileños? Sabrina dijo que un relevamiento dio cuenta que están obsesionados por la nieve pero le siguen, los paisajes, la gastronomía y el vino argentino.

“Cada vez vienen más brasileños en otras estaciones además del invierno y empiezan a divulgar el destino”, manifestó.