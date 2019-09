La Cámara Nacional dijo que Crexell puede ser candidata de Juntos por el Cambio

A pocas horas de la oficialización de las listas que fueron presentadas el viernes ante la justicia electoral federal, la Cámara Nacional Electoral habilitó a la senadora del MPN Lucila Crexell para buscar la reelección a la cámara alta junto con Horacio "Pechi" Quiroga en Neuquén.

Consideraron que no había impedimentos de que una persona extrapartidaria -afiliada a otro partido- pudiera ir en la lista de senadores de Alianza para el Cambio.

Los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Hernán Goncalvez Figueiredo revocaron la decisión de la jueza federal de Neuquén (con competencia electoral) quien había decidido que no podía participar de la elección del 27 de octubre debido a que la carta constitutiva de la alianza no preveía la candidatura de extrapartidarios.

Los apoderados Pablo Valenzuela y Hernán Unzaga había apelado la observación de la jueza y sostuvieron que la alianza lo permitía, pero la falta de una coma en la redacción del documento, impedía una lectura en ese sentido.

"En principio está resuelta la cuestión reglamentaria", dijo la senadora Lucila Crexell quien confió en que se podría subsanar el detalle porque "el derecho a ser elegida es superior", teniendo en cuenta que había sido la junta electoral de la Alianza Juntos por el Cambio en las PASO la que había presentado su candidatura.

¿Qué dice el acta?

El acta permitía la candidatura de "independientes extrapatidarios". Y debía decir independientes, extrapartidarios; se postuló en la apelación.

La Cámara Nacional dio por bueno el planteo de los apoderados de que se trató de un error de tipeo (falta de una coma), y revocó la resolución de Pandolfi que había observado que Crexel no podia ser candidata.